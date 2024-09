Box Office USA: Wielki triumf DreamWorks Animation. "Dziki robot" nowym liderem

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 27-29 września



Według aktualnych szacunkówzarobi na otwarcie 35 milionów dolarów. Jest toLepiej (powyżej 40 mln dolarów) startowały tylko dwie pierwsze części " Hotelu Transylwania ". Animacja DWA w CinemaScore zgarnęła ocenę A i już mówi się o niej jako o faworycie tegorocznego wyścigu oscarowego.Z taką konkurencjąnie miało żadnych szans. Film stracił 62% wpływów i po 10 dniach ma tylko minimalnie lepszy łączny wynik od produkcji DreamWorks – 39,2 mln dolarów.Animacja DreamWorks nie miała za to negatywnego wpływu na drugi familijny hit –. Film ma już na swoim koncie ćwierć miliarda dolarów i najpóźniej w środę stanie sięwyprzedzając " Batmana ".Drugą nowością weekendu była kolejna produkcja z Indii. W Ameryce magnesem okazał się N.T. Rama Rao Jr. , czyli gwiazda wielkiego hitu " RRR ". Film trafił tylko do tysiąca kin, a mimo to zdołał zarobić 5,6 mln dolarów, co wystarczyło do zajęcia czwartego miejsca.Zgodnie z oczekiwaniami Francisa Forda Coppoli kontynuowało fatalną passę Lionsgate'u w amerykańskich kinach. Film zarobił zaledwie 4 miliony dolarów i raczej niewiele więcej zgarnie w kolejnych dniach. Większość widzów wyszła z kin rozczarowana, co widać po fatalnej ocenie w CinemaScore D+.W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze jeden nowy tytuł, choc nie jest to premiera. Po dwóch tygodniach w limitowanej produkcji do kin w całym kraju pojawiła się komedia Amazon MGM Studios. Film zarobił 2,2 mln dolarów.W limitowanej dystrybucji klapami okazały się: skierowany do skrajnie prawicowych odbiorców(762 tys. dolarów) oraz horror z Samarą Weaving (300 tys. dolarów).Hitem jest za too początkach SNL . Film w pięciu kinach zarobił 265 tys. dolarów, co daje średnią w wysokości 53 tys. dolarów. W tym roku tylko " Rodzaje życzliwości " mogą pochwalić się wyższą średnią.Pierwszymi dużymi premiera października będą w piątek: komiksowy(który w Polsce oglądaliśmy w kinach w lutym) oraz kino przygodowe