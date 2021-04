Brad Pitt w jednym filmie z Bullock, Tatumem i Radcliffe'em

Gwiazdorska obsada romansu przygodowego " Lost City of D " zrobiła się jeszcze bardziej intrygująca. Otóż do Sandry Bullock Daniela Radcliffe'a dołączył Brad Pitt Aktor pojawi się w filmie w krótkim epizodzie. Jest to przyjacielskie quid pro quo, ponieważ Sandra Bullock wystąpiła niedawno w epizodzie widowiska akcji " Bullet Train ", którego Pitt jest gwiazdą.Bohaterką filmu jest autorka popularnych romansów, która zostaje uprowadzona przez nikczemnego łowcę skarbów. Aby się uratować, zmuszona jest podjąć współpracę z modelem z okładki jej książki. Razem przeżyją niezapomnianą przygodę w dżungli, która okaże się bardziej niebezpieczna i romantyczna niż literacka fikcja. Przy okazji odkryje ona, że fikcyjne miasto, które opisała w jednej ze swoich powieści, istnieje naprawdę.Za kamerą stoją bracia Adam