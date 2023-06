Bryan Cranston się żegna

Bryan Cranston planuje spędzić więcej czasu z żoną i przyjaciółmi

Aktor udzielił ostatnio wywiadu brytyjskiej wersji magazynu "GQ". Tam też ogłosił, że w 2026 roku przejdzie na emeryturę. Cranston powiedział, że podstawową motywacją do pożegnania się z byciem na świeczniku, była chęć skupienia się na żonie. Aktor przyznaje, że przez ćwierć wieku jego partnerka musiała podporządkować swój rytm do wymogów jego życia jako rozpoznawalnego aktora. Teraz chce to zmienić i skupić się na tym, co dla niej ważne.Przyznaje jednak, że robi to również dla siebie: Cranston zapowiada, że zamierza w 2026 roku wyłączyć służbową komórkę i nie odbierać telefonów z Hollywood. Bryan Cranston to amerykański aktor, któremu sławę przyniósł serial komediowy, w którym zagrał ojca głównego bohatera. Jednak największym sukcesem była główna rola w jednym z najważniejszych seriali w historii - Cranston oczywiście często gra w kinowych produkcjach mieszając wielkie widowiska jakz bardziej niszowymi tytułami jak. Ostatnio mogliśmy oglądać go w serialu, a wkrótce w kinach pojawi sięz jego udziałem.