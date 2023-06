To nie emerytura! Bryan Cranston da żonie tylko rok

To przerwa, nie emerytura

Jak się okazuje, Cranston nie zamierza poświęcić kolejnego ćwierćwiecza na skupianiu się na życiu u boku żony. Co prawda we wpisie przyznaje, że nie wie dokładnie, czym będzie zapowiadana na 2026 r. przerwa, ale jednocześnie twierdzi, że chodzi tu oI nie tylko.. Nie będzie też pojawiał się publicznie. Zamiast tego zanurzy się w świecie klasyki literatury, nadrabiając książki, na które nie miał wcześniej czasu. Cranston zamierza też wykorzystać przerwę, by. Na razie nie wie, jak ten restart będzie wyglądać. Właśnie po to odetnie się od Hollywood, by móc się nad tym zastanowić.Jednocześnie aktor obiecuje, że ma w zanadrzu kilka projektów, które ujrzą światło dzienne jeszcze przed jego przerwą. W przygotowaniu jest parę filmów, produkuje również serial telewizyjny oraz myśli o powrocie na deski Broadwayu.Zakończył wpis podziękowaniem dla fanów, którzy wciąż śledzą jego karierę.