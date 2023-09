Celebruj Święto Kina w Cinema City! Dlaczego warto wybrać tę sieć kin?

Akcja Święto Kina współfinansowana jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, a partnerem wydarzenia w tym roku jest firma InPost. Celem jest propagowanie kultury chodzenia do kina, przekonanie nie przekonanych na dużego ekranu oraz promocja filmów. Zeszłoroczna edycja zgromadziła w całym kraju ponad pół miliona widzów, a sale Cinema City wypełnione były po brzegi.- Bilety na każdy seans i w każdym formacie kinowym za 12 zł- Oferta barowa – popcorn i napój za 15 zł- Bilety dla posiadaczy kart Cinema City Unlimited bez dopłat do formatów IMAX, 4DX i ScreenX. Postapokaliptyczny thriller o przyszłości dotkniętej wojną między ludźmi a sztuczną inteligencją, w reżyserii Garetha Edwardsa Allison Janney w rolach głównych. Ten widowiskowy film science-fiction Cinema City pokaże też we wszystkich formatach – IMAX, 4DX i ScreenX.. John Kramer ( Tobin Bell ) powraca. Najbardziej przerażająca część serii PIŁA ujawnia nieznany i wyjątkowo osobisty rozdział gry Jigsawa. Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: " Piła " i " Piła II ". Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.. Lee Christmas i Barney Ross po raz kolejny zwołują ekipę topowych najemników, by stanąć do walki z wyjątkowo bezwzględnym wrogiem. Niezniszczalni wkraczają do akcji zawsze, gdy wszystkie inne środki zawodzą. Tym razem jednak stara gwardia nie wystarczy. Do zespołu twardzieli dołącza młode pokolenie reprezentujące nowe style walki, inną taktykę i metody działania. Muszą odbić z rąk terrorystów broń masowej zagłady o niewyobrażalnej sile, zanim trafi ona w ręce dyktatora, który nie cofnie się przed niczym, by ocalić swoją potęgę. Dodatkową komplikacją będzie wybuchowa relacja, która połączy Lee Christmasa ( Jason Statham ) ze zmysłową femme fatale Giną ( Megan Fox ). Nia Vardalos , czyli filmowa Toula Portokalos streszcza co się działo do tej pory i zaprasza na nowy film " Moje wielkie greckie wesele 3 ". Rodzina Portokalos wyrusza do Grecji na pełną wzruszeń i emocji podróż do rodzinnej wioski. W komedii zobaczymy też: Johna Corbetta Andreę Martin , a także Eliasa Kacavasa . Adaptacja kryminału "Wigilia Wszystkich Świętych" Agathy Christie . Z ekranizacją twórczości Christie ponownie zmierzył się zdobywca Oscara Kenneth Branagh , jednocześnie wcielając się w pierwszoplanową rolę. Partnerują mu między innymi Kelly Reilly Michelle Yeoh . Emerytowany już Herkules Poirot wplątuje się w bardziej niż zazwyczaj upiorną i zaskakującą zagadkę. Wenecja, tuż po zakończeniu II wojny światowej, popadający w ruinę pałac – w takich okolicznościach w przeddzień Wszystkich Świętych detektyw bierze udział w seansie spirytystycznym. Jeden z uczestników spotkania zostaje zamordowany, a Poirot zmuszony jest rozwiązać zagadkę jego śmierci, zagłębiając się w świat cieni i tajemnic nawiedzonej posiadłości.. W wyniku kosmicznej anomalii statek Sił Obrony Galaktyki i jego miniaturowa załoga – Gus, Max i Sophie trafiają do wnętrza mózgu 16-letniego ucznia – Normana. Od teraz widzą i słyszą wszystko to co nastolatek. A to dopiero początek kłopotów, bo dzielni kosmici są w trakcie misji, od której zależy dobro i przyszłość Wszechświata. Teraz, aby pokonać największego wroga – międzygalaktycznego złoczyńcę Zoltharda, Gus, Max i Sophie będą musieli ujawnić się i poprosić chłopca o pomoc. Muszą się jednak śpieszyć, bo podstępny Zolthard przejął już kontrolę nad umysłem dyrektorki szkoły, do której chodzi Norman i przeciąga na swoją stronę kolejnych nauczycieli. Czasu jest coraz mniej, po szkolnych korytarzach krąży UFO, a kosmicznie komiczna konfrontacja dosłownie wisi w powietrzu!. Film przenosi widzów w czas przełomu lat 70. i 80., a jego akcja rozgrywa się po dwóch stronach żelaznej kurtyny równocześnie. Hans Steiner ( Jakub Gierszał ) mieszka w tętniącym życiem Strasburgu, korzystając z możliwości, jakie daje Zachód. Wtapia się w lokalną społeczność, jednocześnie prowadząc działalność szpiegowską. Jan Bitner ( Tomasz Schuchardt ) mieszka z rodziną w Gdańsku, pracuje w stoczni. Pozornie nic nie łączy obu mężczyzn, jednak przeszłość skrywa tajemnicę, która postawi ich przed koniecznością zmierzenia się z własnymi słabościami i namiętnościami. Obaj staną przed pytaniem dotyczącym swojej tożsamości.. Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.8 edycja Święta Kina organizowana jest wspólnie przez całe środowisko kinowe. Największe sieci kinowe we współpracy ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych oraz Stowarzyszeniem "Kina Polskie" łączą siły i wspólnie tworzą to wyjątkowe wydarzenie pod patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Partnerem wydarzenia jest firma InPost.Repertuar i bilety dostępne są na stronie www.cinema-city.pl