Chris Rock szykuje nową "Piłę" na przyszły rok!

Lionsgate odświeży serię slasherów. Pomysłodawcą fabuły jest Chris Rock , który twierdzi, że jest wielkim fanem cyklu od czasu premiery pierwszej części. Obraz wyreżyseruje Darren Lynn Bousman , który nakręcił trzy z dotychczasowych ośmiu filmów.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Twórcy zapowiadają jednak, że będzie to wielkie wydarzenie dla fanów horroru i świeże podejście do formuły slashera. Scenariusz przygotował sam Rock we współpracy autorami fabułyCałość powstanie dla studia Lionsgate, które już wyznaczyło datę premiery. Film trafi do amerykańskich kin 23 października 2020 roku.