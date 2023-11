Christopher Nolan chciałby nakręcić "Bonda". Ale nie nakręci

Nolan i Bond - czy twórca "Oppenheimera" miał reżyserować film o 007?

"Oppenheimer" – o czym opowiada nowy film Nolana?

Posłuchajcie podcastu o filmie "Oppenheimer"





Zła wiadomość. Choć w październiku fani reżysera wpadli w ekstazę po plotkach, jakoby reżyser prowadził, teraz twórca uciął wszelkie spekulacje w rozmowie z Associated Press. Przypomnijmy, że całość zapowiadała się zbyt pięknie, by mogła być prawdziwa. Filmy miały nawiązywać bowiem do bondowskiej tradycji lat 60., być utrzymane w ultra-realistycznej konwencji i znów rozgrywać się w zimnowojennym, szpiegowskim świecie.Dobra wiadomość.W lipcu mówił w podcaście Happy Sad Confused :. Zaś w dalszej części wypowiedzi rozwijał wątek absolutnej kontroli nad artystycznym kształtem dzieła, co oczywiście byłoby przedmiotem trudnych mediacji z pionem producenckim.Póki co, musimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż reżyser zajmuje się promocją " Oppenheimera " na rynku kina domowego. O jego nowym projekcie nic natomiast nie wiadomo.Tytułowy bohater filmu to fizyk Robert Oppenheimer ( Cillian Murphy ), który w czasie II wojny światowej kierował osławionym Projektem Manhattan. Celem finansowanego przez amerykański rząd tajnego programu było stworzenie pierwszej w pełni funkcjonalnej i kontrolowanej broni jądrowej. Z tego powodu zmarły w 1967 roku Oppenheimer bywa nazywany ojcem bomby atomowej. Podstawą scenariusza, który napisał sam Nolan , jest książka "Amerykański Prometeusz. Triumf i tragedia Roberta Oppenheimera" pióra Kaia Birda W obsadzie filmu prócz Murphy'ego znaleźli się również Matt Damon