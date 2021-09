Christopher Nolan ma nowy projekt! To biografia ojca bomby atomowej

Wszystko wskazuje na to, że Christopher Nolan wybrał swój kolejny projekt. Choć oficjalnie nie znamy żadnych jego szczegółów, to nieoficjalnie mówi się, że będzie to drugi po " Dunkierce " obraz, którego akcja rozgrywać się będzie w czasie II wojny światowej. Ma to bowiem być biografia J. Roberta Oppenheimera.O możliwość realizacji i dystrybucji projektu walczą wszyscy najważniejsi gracze w Hollywood. Nolan większość swoich filmów robił z WarnerMedia, ale nie ma z nimi żadnego długoterminowego kontraktu. To zaś powoduje, że atrakcyjnymi warunkami próbują go skusić Sony, Universal i Paramount. Szef programowy Netfliksa już jakiś czas temu zadeklarował, że platforma zrobi wszystko, by Nolan zrobił z nimi film.Oczywiście podstawowym warunkiem stawianym przez Nolana jest gwarancja pierwszeństwa dystrybucji kinowej. Reżyser należał do największych i najgłośniejszych krytyków decyzji WarnerMedia, by wszystkie premiery 2021 roku pokazywać jednocześnie w kinach i na HBO Max.Jednak żadna z konkurencyjnych wytwórni nie jest bez grzechu w tym zakresie. Universal właśnie ogłosiło, że " Halloween zabija " trafi w Stanach równocześnie do kin i na ich niedawno uruchomioną platformę Peacock. Z kolei Sony i Paramount notorycznie odsprzedają swoje produkcje platformom za dość potężne sumy.O nowym filmie Nolana na razie niewiele wiadomo. Portal Deadline sugeruje, że w obsadzie znajdzie się miejsce dla często współpracującego z reżyserem Cilliana Murphy'ego Robert Oppenheimer był synem niemieckich Żydów, którzy wyemigrowali do Ameryki pod koniec XIX wieku. Był fizykiem i profesorem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W czasie II wojny światowej kierował Projektem Manhattan, którego efektem było stworzenie pierwszej w pełni funkcjonalnej i kontrolowanej bomby atomowej. Z tego też powodu często nazywany jest ojcem bomby atomowej.Poniżej możecie posłuchać naszego podcastu "Mam parę uwag", w którym o twórczości Nolana rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.