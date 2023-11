Co obejrzeć w listopadzie 2023? Poznaj top 10 Prime Video

Życie nie jest łatwe, gdy ma się 17 lat. A jeśli do tego jest się synem potężnego superbohatera, można mieć naprawdę przewalone. Przekonuje się o tym Mark Grayson, potomek obdarzonego imponującym wąsem Omni-Mana. Niby wszystko idzie tak jak powinno: chłopak dołącza do drużyny superbohaterów, by wraz z ojcem strzec Ziemi. Niestety stopniowo uświadamia sobie, że jego staremu daleko jest do kryształowego herosa, za jakiego uchodzi... " Niezwyciężony " to animowana adaptacja komiksu Roberta Kirkmana , twórcy najlepiej znanego z "The Walking Dead", będzie więc brutalnie i krwawo. Twórcy są jednak dalecy od bezmyślnego epatowania przemocą. Ich dzieło to przykład inteligentnej gry z konwencją kina superbohaterskiego.