Co się dzieje z Jasonem Stathamem?

We wtorek ogłoszono, że Jason Statham nie zagra w komedii akcji z Kevinem Hartem . Zaraz potem okazało się, że aktor zrezygnował z usług swojej dotychczasowej agencji WME, z która związał się w ubiegłym roku.Szczególnie zaskakująca jest rezygnacja Stathama , ponieważ zdjęcia miały się rozpocząć już za sześć tygodni. Teraz producenci muszą szybko znaleźć jego następcę, by prace nad filmem nie zaliczyły kosztownego opóźnienia. Jeśli bowiem zdjęcia nie zaczną się zgodnie z planem, to prawdopodobnie trzeba będzie również znaleźć zastępcę Harta , który ma napięty grafik.Podobno Statham nie był zadowolony z tego, że studio chce zrobić z filmu produkcję dla całej rodziny z myślą o premierze w okolicach Dnia Dziękczynienia. Statham wolał, bymiał kategorię R.