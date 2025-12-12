Newsy Filmy Jennifer Garner będzie chciała zarobić na kryptowalucie w komedii Netfliksa
VOD / Filmy

Jennifer Garner będzie chciała zarobić na kryptowalucie w komedii Netfliksa

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jennifer+Garner+zagra+w+komedii+Netfliksa+%22One+Attempt+Remaining%22-164330
Jennifer Garner będzie chciała zarobić na kryptowalucie w komedii Netfliksa
źródło: Getty Images
autor: Theo Wargo
Szykuje się kolejna współpraca Jennifer Garner z Netfliksem. Tym razem aktorka wystąpi w komedii "One Attempt Remaining", której będzie też producentką. Co wiemy o projekcie?

"One Attempt Remaining" - szczegóły fabuły



GettyImages-2246637619.jpg Getty Images © Robin L Marshall


Film opowie historię byłego małżeństwa, które po latach od rozwodu odkrywa, że kryptowaluta wygrana kiedyś podczas szalonej nocy na rejsie jest dziś warta miliony. Problem w tym, że para zapomniała hasła do konta, a dostęp wygaśnie za trzy dni. Bohaterowie będą musieli więc odtworzyć tamten wieczór krok po kroku – nie tylko po to, by odzyskać fortunę, ale też zrozumieć, dlaczego kiedyś się w sobie zakochali.

Za kamerą filmu stanie Kay Cannon, która ma na koncie także "Strażników cnoty" oraz "Kopciuszka" z Camilą Cabello. Wraz z Joem Boothe'em i Alexą Alemanni napisała również scenariusz. Póki co nie wiadomo, kto zagra byłego męża bohaterki Garner.

Garner w ostatnich latach regularnie występuje w filmach Netfliksa – pojawiła się w familijnych "Dzień na tak" i "Rodzinnych zamianach", a także w produkcji science fiction "Projekt Adam", którą wyreżyserował Shawn Levy. Poza tym aktorka wystąpiła w "O jedno cię proszę" Apple TV, a na wielkim ekranie w widowisku "Deadpool & Wolverine", gdzie powtórzyła rolę Elektry. Data premiery "One Attempt Remaining" nie została jeszcze ustalona. 

"Projekt Adam" - zwiastun



Powiązane artykuły Jennifer Garner

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Kolejna wielka gwiazda w "Lalce"! Wiemy kto to

VOD Inne Seriale

Sprzeniewierzył pieniądze Netfliksa. Wkrótce usłyszy wyrok

Wideo Gry

Lenny Kravitz kontra James Bond!

VOD Seriale

Zemsta będzie słodka. Co wiemy o "Skinny Dip"?

1 komentarz
Gry

Radujcie się! Larian szykuje nowe "Divinity"

"Klangor 2": Zobacz pierwszy zwiastun i nowe zdjęcia

Gry

Sequel kultowej gry "Control" w nadchodzącym roku