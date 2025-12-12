Jennifer Garner będzie chciała zarobić na kryptowalucie w komedii Netfliksa

Szykuje się kolejna współpraca Jennifer Garner z Netfliksem. Tym razem aktorka wystąpi w komedii "One Attempt Remaining", której będzie też producentką. Co wiemy o projekcie?
"One Attempt Remaining" - szczegóły fabuły
Getty Images © Robin L Marshall
Film opowie historię byłego małżeństwa, które po latach od rozwodu odkrywa, że kryptowaluta wygrana kiedyś podczas szalonej nocy na rejsie jest dziś warta miliony. Problem w tym, że para zapomniała hasła do konta, a dostęp wygaśnie za trzy dni. Bohaterowie będą musieli więc odtworzyć tamten wieczór krok po kroku – nie tylko po to, by odzyskać fortunę, ale też zrozumieć, dlaczego kiedyś się w sobie zakochali.
Za kamerą filmu stanie Kay Cannon
, która ma na koncie także "Strażników cnoty
" oraz "Kopciuszka
" z Camilą Cabello
. Wraz z Joem Boothe'em
i Alexą Alemanni
napisała również scenariusz. Póki co nie wiadomo, kto zagra byłego męża bohaterki Garner
. Garner
w ostatnich latach regularnie występuje w filmach Netfliksa – pojawiła się w familijnych "Dzień na tak
" i "Rodzinnych zamianach
", a także w produkcji science fiction "Projekt Adam
", którą wyreżyserował Shawn Levy
. Poza tym aktorka wystąpiła w "O jedno cię proszę
" Apple TV, a na wielkim ekranie w widowisku "Deadpool & Wolverine
", gdzie powtórzyła rolę Elektry. Data premiery "One Attempt Remaining"
nie została jeszcze ustalona.
"Projekt Adam" - zwiastun