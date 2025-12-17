Netflix: Top 10 tygodnia – Benoit Blanc znowu triumfuje

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 8-14.12.2025

10 Lorax The Lorax 2012 1h 26m Animacja Familijny Fantasy Chris Renaud USA Animacja Familijny Fantasy Danny DeVito Ed Helms Dwunastoletni Ted zrobiłby wszystko, aby odnaleźć prawdziwe drzewo Truffula, czym zaimponowałby dziewczynie swoich marzeń. Młodzieniec wyrusza więc w podróż, która odkrywa przed nim niezwykłą historię Loraxa, stworzenia raczej zgryźliwego, ale jednocześnie uroczego obrońcy drzew, który przemawia w ich imieniu.

7 Życzenie śmierci Death Wish 2018 1h 48m Sensacyjny Eli Roth USA Sensacyjny Bruce Willis Vincent D'Onofrio Paul Kersey ( Bruce Willis ) jest chirurgiem, który co dzień ratuje ludzkie życie. Gdy nieznani sprawcy dokonują brutalnego napadu na jego rodzinę, po raz pierwszy sam musi zwrócić się o pomoc. Policja pozostaje jednak głucha na jego apele. Zdesperowany mężczyzna postanawia więc własnoręcznie wymierzyć sprawiedliwość. Gdy uwagę mediów przyciągają zabójstwa kolejnych gangsterów, wszyscy zadają sobie jedno pytanie: giną oni z ręki bohatera czy bandyty? Wiedziony pragnieniem zemsty Kersey dostrzega, że może pomóc także innym. Nie każdemu podoba się jednak to, że mężczyzna staje ponad prawem, policja zaś jest coraz bliżej odkrycia tożsamości mściciela.

4 Troll 2 2025 1h 44m Przygodowy Fantasy Roar Uthaug Norwegia Przygodowy Fantasy Ine Marie Wilmann Kim Falck Kiedy budzi się nowy, wyjątkowo groźny troll, który zaczyna siać spustoszenie w całej Norwegii, Nora, Andreas i kapitan Kris stają przed najniebezpieczniejszą misją w swoim życiu. Aby powstrzymać bezlitosne stworzenie, muszą zdobyć nowych sojuszników i zagłębić się w odległą historię kraju. Zegar tyka, a fala zniszczenia zatacza coraz szersze kręgi. Bohaterowie muszą zmierzyć się z niemożliwym, aby ocalić ojczyznę przed pogrążeniem się w ciemności.

3 Jay Kelly 2025 2h 13m Dramat Komedia Noah Baumbach USA Wielka Brytania Włochy Dramat Komedia George Clooney Adam Sandler Słynny aktor filmowy Jay Kelly oraz jego oddany menedżer Ron wyruszają w pełną zwrotów akcji, a zarazem nieoczekiwanie głęboką podróż. W jej trakcie obaj będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dawnych wyborów, przeanalizować swoje relacje z bliskimi oraz zastanowić się nad dziedzictwem, jakie po sobie pozostawią.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 8-14.12.2025

7 Stranger Things 2016 - 2025 1h 3m Sci-Fi Dramat Horror Matt Duffer Ross Duffer USA Sci-Fi Dramat Horror Winona Ryder David Harbour (Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

4 Odrzuceni The Abandons 2025 - 42m Dramat Western Otto Bathurst Stephen Surjik USA Dramat Western Lena Headey Gillian Anderson (Sezon 1) Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Matriarchinie dwóch zupełnie różnych rodzin - jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością - splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic - w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.

3 Stranger Things 2016 - 2025 1h 3m Sci-Fi Dramat Horror Matt Duffer Ross Duffer USA Sci-Fi Dramat Horror Winona Ryder David Harbour (Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

