Netflix: Top 10 tygodnia – Benoit Blanc znowu triumfuje

Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"
Kolejna odsłona serii "Na noże" zawitała na Netfliksa. "Żywy czy martwy" to już trzeci, i jak się wydaje, równie popularny element cyklu. Produkcja w swoim pierwszym tygodniu po premierze zostawiła w tyle świąteczne komedie i zajęła miejsce na szczycie rankingu filmów. Kurz nie opadł jeszcze po debiucie piątego sezonu "Stranger Things", a tymczasem hitowy serial stracił pozycję lidera. Przypadła ona kolejnej nowości, komedii "Człowiek kontra dziecko" z Rowanem Atkinsonem. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 8-14.12.2025



10
plakat filmu Lorax

Lorax

The Lorax
2012
1h 26m

Animacja

Familijny

Fantasy

USA

Animacja

Familijny

Fantasy

Dwunastoletni Ted zrobiłby wszystko, aby odnaleźć prawdziwe drzewo Truffula, czym zaimponowałby dziewczynie swoich marzeń. Młodzieniec wyrusza więc w podróż, która odkrywa przed nim niezwykłą historię Loraxa, stworzenia raczej zgryźliwego, ale jednocześnie uroczego obrońcy drzew, który przemawia w ich imieniu.

9
plakat filmu Krudowie 2: Nowa era

Krudowie 2: Nowa era

The Croods: A New Age
2020
1h 35m

Animacja

Komedia

Przygodowy

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

Pierwsza prehistoryczna rodzina jest gotowa na kolejną wspaniałą przygodę! Krudowie przetrwali już jadowite bestie, klęski żywiołowe, a nawet młodzieńczą miłość, lecz teraz zmuszeni są stawić czoła swojemu największemu wyzwaniu: innej rodzinie!

8
plakat filmu Oszustki

Oszustki

The Hustle
2019
1h 34m

Komedia kryminalna

USA

Komedia kryminalna

Josephine Chesterfield (Anne Hathaway) jest czarującą, uwodzicielską Angielką, która naciąga łatwowiernych bogatych facetów. Penny (Rebel Wilson) gromadzi zwitki gotówki, rozsiewając swe wdzięki w okolicznych barach. Pomimo różnicy metod, obie są mistrzyniami w sztuce „dojenia” facetów, którzy zazwyczaj krzywdzą kobiety. Nieco rubaszny humor Wilson w połączeniu z miażdżącym dowcipem Hathaway tworzy wybuchową mieszankę w przywołanej przez tę zabawną komedię sytuacji, gdy obie oszustki zaginają parol na naiwnego i piekielnie bogatego geniusza nowych technologii (Alex Sharp).

7
plakat filmu Życzenie śmierci

Życzenie śmierci

Death Wish
2018
1h 48m

Sensacyjny

USA

Sensacyjny

Paul Kersey (Bruce Willis) jest chirurgiem, który co dzień ratuje ludzkie życie. Gdy nieznani sprawcy dokonują brutalnego napadu na jego rodzinę, po raz pierwszy sam musi zwrócić się o pomoc. Policja pozostaje jednak głucha na jego apele. Zdesperowany mężczyzna postanawia więc własnoręcznie wymierzyć sprawiedliwość. Gdy uwagę mediów przyciągają zabójstwa kolejnych gangsterów, wszyscy zadają sobie jedno pytanie: giną oni z ręki bohatera czy bandyty? Wiedziony pragnieniem zemsty Kersey dostrzega, że może pomóc także innym. Nie każdemu podoba się jednak to, że mężczyzna staje ponad prawem, policja zaś jest coraz bliżej odkrycia tożsamości mściciela.

6
plakat filmu Super Mario Bros. Film

Super Mario Bros. Film

The Super Mario Bros. Movie
2023
1h 32m

Animacja

Komedia

Przygodowy

Japonia

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

Bracia hydraulicy - Mario i Luigi, próbując uratować dzielnicę w której mieszkają, przypadkowo przenoszą się do różnych światów. Mario trafia do tajemnicznego Grzybowego Królestwa, w którym poznaje Księżniczkę Peach. Zawiązuje z nią przymierze, by pomóc jej obronić Królestwo przed złowrogim Bowserem oraz odbić swojego brata. Czy Mario i Luigi zdołają pokonać Bowsera i ocalić Grzybowe Królestwo?

5
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

4
plakat filmu Troll 2

Troll 2

2025
1h 44m

Przygodowy

Fantasy

Norwegia

Przygodowy

Fantasy

Kiedy budzi się nowy, wyjątkowo groźny troll, który zaczyna siać spustoszenie w całej Norwegii, Nora, Andreas i kapitan Kris stają przed najniebezpieczniejszą misją w swoim życiu. Aby powstrzymać bezlitosne stworzenie, muszą zdobyć nowych sojuszników i zagłębić się w odległą historię kraju. Zegar tyka, a fala zniszczenia zatacza coraz szersze kręgi. Bohaterowie muszą zmierzyć się z niemożliwym, aby ocalić ojczyznę przed pogrążeniem się w ciemności.

3
plakat filmu Jay Kelly

Jay Kelly

2025
2h 13m

Dramat

Komedia

USA

Wielka Brytania

Włochy

Dramat

Komedia

Słynny aktor filmowy Jay Kelly oraz jego oddany menedżer Ron wyruszają w pełną zwrotów akcji, a zarazem nieoczekiwanie głęboką podróż. W jej trakcie obaj będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dawnych wyborów, przeanalizować swoje relacje z bliskimi oraz zastanowić się nad dziedzictwem, jakie po sobie pozostawią.

2
plakat filmu Miłość w prezencie

Miłość w prezencie

My Secret Santa
2025
1h 32m

Komedia rom.

Świąteczny

USA

Komedia rom.

Świąteczny

Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.

1
plakat filmu Żywy czy martwy: Film z serii

Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
2025
2h 24m

Komedia

Dramat

Kryminał

USA

Komedia

Dramat

Kryminał

Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła!


Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 8-14.12.2025



10
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Sci-Fi

Dramat

Horror

USA

Sci-Fi

Dramat

Horror

(Sezon 2) Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż jeszcze mają w pamięci przerażającego Demogorgona i tajemnicze laboratorium Hawkins. Will Byers został uratowany z innego wymiaru, ale na tych, którzy przeżyli, czyha o wiele większe i straszniejsze zagrożenie.

9
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Sci-Fi

Dramat

Horror

USA

Sci-Fi

Dramat

Horror

(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

8
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Sci-Fi

Dramat

Horror

USA

Sci-Fi

Dramat

Horror

(Sezon 4) Na bohaterów, których połączyły niezwykłe wydarzenia rozgrywające się w ich miasteczku, czekają kolejne trudności. Cień nawiedzający ich okolicę wcale nie zamierza odejść, zwłaszcza że w tajemnicę są zamieszane siły nadprzyrodzone.

7
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Sci-Fi

Dramat

Horror

USA

Sci-Fi

Dramat

Horror

(Sezon 3) Jest rok 1985 - upalne lato w Hawkins w stanie Indiana. Trwają wakacje, w mieście otwarto właśnie nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins jest u progu dorosłości. Sprawy sercowe mocno komplikują stosunki między przyjaciółmi, którzy muszą znaleźć sposób, jak dorastać, a jednocześnie dogadywać się z innymi. Tymczasem nadciąga niebezpieczeństwo ze strony starych i nowych wrogów. Jedenastka i jej przyjaciele zdają sobie sprawę, że zło nigdy nie znika, a tylko przybiera inną formę. Wszyscy muszą teraz połączyć siły, by przetrwać, nie zapominając o tym, że przyjaźń jest silniejsza niż strach.

6
plakat filmu Record of Ragnarok

Record of Ragnarok

Shūmatsu no Walküre
2021 -
25m

Fantasy

Przygodowy

Anime

Japonia

Fantasy

Przygodowy

Anime

(Sezon 3) Bogowie świata, od mitologii greckiej, przez nordycką, po hinduską, zbierają się co tysiąc lat, aby podjąć jedną ważną decyzję: czy zgładzić ludzkość, czy nie. Odepchnięci egoizmem ludzkości, rada jednogłośnie głosuje za zniszczeniem wszystkich ludzi. Zanim jednak dekret zostanie wprowadzony w życie, Brunhilda, jedna z trzynastu Walkirii z Valhalli, przerywa spotkanie, by dać ludzkości szansę na przetrwanie.

5
plakat filmu Cena zeznania

Cena zeznania

Jabaekui daega
2025 -
51m

Thriller

Korea Południowa

Thriller

(Sezon 1) Kobieta oskarżona o zabicie męża dostaje od tajemniczej nieznajomej propozycję - w zamian za zeznanie obciążające kogoś innego musi popełnić morderstwo.

4
plakat filmu Odrzuceni

Odrzuceni

The Abandons
2025 -
42m

Dramat

Western

USA

Dramat

Western

(Sezon 1) Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Matriarchinie dwóch zupełnie różnych rodzin - jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością - splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic - w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.

3
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h 3m

Sci-Fi

Dramat

Horror

USA

Sci-Fi

Dramat

Horror

(Sezon 5) Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

2
plakat filmu Sean Combs: Rozliczenie

Sean Combs: Rozliczenie

Sean Combs: The Reckoning
2025
1h 1m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

(Miniserial) Serial dokumentalny prezentuje szokujące zarzuty pod adresem Seana "Diddy'ego" Combsa i jego imperium - wytwórni Bad Boy - obejmujące dekady życia i kariery rapera.

1
plakat filmu Człowiek kontra dziecko

Człowiek kontra dziecko

Man vs Baby
2025 -
29m

Familijny

Świąteczny

Komedia

Wielka Brytania

Familijny

Świąteczny

Komedia

(Sezon 1) Znany z serialu "Człowiek kontra pszczoła" Trevor Bingley (Rowan Atkinson) zakończył już pracę w wyrafinowanej technologicznie rezydencji. To zajęcie doprowadziło do katastrofy przez pewnego wnerwiającego owada, dlatego Trevor znalazł coś mniej stresującego - pracę jako szkolny woźny. To znaczy zajmował się tym, dopóki nie dostał lukratywnej oferty pilnowania luksusowego apartamentu w Londynie w czasie świąt Bożego Narodzenia, której nie mógł się oprzeć. Jednak gdy pod koniec semestru nikt nie zgłasza się po Dzieciątko Jezus po szkolnych jasełkach, Trevor znów ma małe i bardzo nieoczekiwane towarzystwo. Teraz musi jednocześnie pilnować penthouse'u i odbijania malucha. Czy odnajdzie świąteczny spokój, na który tak bardzo liczy, czy może świętowanie przerodzi się w chaos?

Zwiastun serialu "Człowiek kontra dziecko"


