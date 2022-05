Collette, Ruffalo w nowym filmie twórcy "Parasite"

Co wiemy o nowym filmie Joon-ho Bonga?

O czym opowiada powieść "Mickey7"?

Zwiastun filmu "Parasite"

Powiększa obsada angielskojęzycznego filmu Joon-ho Bonga , koreańskiego reżysera " Parasite ". Do Roberta Pattinsona dołączyli: Toni Collette (" Schody "), Mark Ruffalo (" Mecenas She-Hulk ") oraz Naomi Ackie (" Mały topór ").Film nie ma na razie tytułu. Powstanie na bazie niewydanej jeszcze książki Edwarda Ashtona "Mickey7". Koreański reżyser otrzymał manuskrypt w ubiegłym roku i tak zachwycił się tekstem, że postanowił napisać na jego podstawie scenariusz. Oczywiście będzie również jego reżyserem.Źródła portalu Deadline sugerują, że "Mickey7" będzie jedynie inspiracją i że film Bonga nie należy traktować jako ekranizacji powieści Ashtona.Książka "Mickey7" Edwarda Ashtona zostanie wydana w połowie lutego. Tytułowy bohater to siódmy klon, członek misji kolonizacyjnej lodowego świata Niflheim. Za każdym razem, kiedy potrzeba wykonać misję samobójczą, wysyłany jest Mickey. Kiedy ginie, jego ciało jest regenerowane, a większość wspomnień pozostaje nienaruszona. Jak łatwo się domyślić Mickey7 jest siódmym klonem i sześć wcześniejszych wersji zdążyła już zginąć.Podczas rutynowej misji zwiadowczej Mickey7 zaginął i został uznany za zmarłego. Jego miejsce zajął więc Mickey8. Jednak Mickey7 przeżył, dzięki pomocy lokalnych form życia. Jednak ludzie są przeciwny współistnieniu dwóch identycznych klonów. Jeśli więc dowiedzą się, że jest ich dwóch, Mickey7 zostanie zabity i przerobiony na źródło protein. Jak jednak łatwo się domyślić, ten wcale nie chce umierać. Musi więc podwójne życie utrzymać w tajemnicy.Tymczasem sytuacja na Niflheim robi się coraz trudniejsza. Skład atmosfery nie sprzyja ludziom. Zaś lokalne formy życia zaczynają przejawiać niezwykłe zainteresowanie przybyszami co sprawia, że dowódca misji kolonizacyjnej jest przerażony. Niespodziewanie los jednych i drugich spocznie w rękach Mickeya7. Czy jednak będzie w stanie utrzymać się przy życiu?