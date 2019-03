Czarny charakter "Czarnej wdowy" nie będzie biały?

W czerwcu mają się rozpocząć zdjęcia do widowiska. Tymczasem portal That Hashtag Show podaje, że dotarł do informacji na temat najnowszej wersji scenariusza, nad którą pracuje Ned Benson ).Najważniejsza informacja dotyczy głównego przeciwnika Czarnej Wdowy. Jeśli wierzyć THS, twórcy szukając czarnoskórego aktora z Wielkiej Brytanii lub Afryki w wieku 30-45 lat. Kogo zagra, tego portal nie wie. Postać określana jest jako "twarda, niebezpieczna i tajemnicza".Choć film nosi tytuł, to Czarna Wdowa nie będzie jedyną główną postacią. Równie istotna ma być jeszcze jednak kobieca bohaterka, która określana jest jako "kobiecy Bond". Trzecią ważną postacią będzie "mol książkowy" - mężczyzna w typie Paula Dano Według That Hashtag Show zdjęcia dopotrwają do października. Marvel Studios jednak oficjalnie nie wypowiada się na temat projektu. I nikt nie spodziewa się, by to zrobiło przed premierą