Filmy o motocyklach. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Przed Wami pozycja numer dwa, a na niej prawdziwa historia o motocyklach. " On Any Sunday " (reżyseria: Bruce Brown ) to klasyczny nominowany do Oscara dokument prezentujący życie ludzi "żyjących" motocyklami: od zawodowych motocyklistów po entuzjastów i fascynatów sportów motorowych. To opowieść o tych, którzy poświęcają każdą wolną chwilę, ryzykując zdrowiem i życiem, by wziąć udział w kolejnych wyścigach i poczuć raz jeszcze adrenalinę i zawrotne tempo. Wśród bohaterów filmu znajdziemy takie osobistości jak m.in. Malcolm Smith, Mert Lawwill czy sam Steve McQueen . Jeden z najważniejszych filmów zgłębiających temat.