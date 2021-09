Czy reżyserzy "Avengers: Koniec gry" nakręcą dla Marvela kolejny film?

Gazeta "The Wall Street Journal" informuje, że bracia Russo prowadzili z Disneyem rozmowy w sprawie realizacji kolejnego widowiska dla Marvela. Reżyserzy mają już na swoim koncie cztery komiksowe produkcje studia: dwie części " Kapitana Ameryki " i dwie części " Avengers ".Okazuje się jednak, że przez pozew Scarlett Johansson i to, jak studio potraktowało sprawę, Joe Anthony Russo zaczęli się wahać. Negocjacje, które były na dobrej drodze do finalizacji, nagle stanęły w miejscu.Przypomnijmy, że Johansson pozwała Disneya za decyzję o wprowadzeniu widowiska " Czarna Wdowa " jednocześnie do kin i na platformę streamingową Disney+. Ponieważ miała otrzymać premię za wyniki box-office'owe, uznała taką formę dystrybucji za złamanie umowy i działanie na jej szkodę w celu osiągnięcia przez szefów Disneya korzyści majątkowych (" Czarna Wdowa " na platformie Disney+ oznacza przyciągnięcie nowych płatnych użytkowników, a to oznacza premie dla zarządzających koncernem).Negatywnie do hybrydowej dystrybucji nastawieni byli też pracownicy Pixara. Zaś Emma Stone podobno również rozważała złożenie pozwu w związku z premierą " Cruelli " na Disney+, ale zmieniła zdanie, kiedy studio zgodziło się zapłacić jej ośmiocyfrową kwotę za udział w sequelu.Niepewność co do formy dystrybucji widowiska, które mieliby wyreżyserować bracia Russo , a co za tym idzie, ile zostałoby im zapłacone, sprawiła, że negocjacje utknęły w martwym punkcie i na razie nie sposób przewidzieć, jak się zakończą.Gazeta "The Wall Street Journal" sugeruje, że dopóki Disney nie ustali jasnych reguł dotyczących wynagradzania gwiazd za udział w projektach "skazanych" na hybrydową dystrybucję, podobnie komplikujących się negocjacji może być w najbliższym czasie dużo więcej.