Czy to jest fabuła "Wonder Woman 1984"?

Niedawno zadebiutował plakat do, ale o fabule filmu dotychczas nie było wiadomo wiele ponad to, że bohaterka ma stawić czoła Cheetah, w którą wcieli się Kristen Wiig . Aż do teraz. Komu niestraszne spoilery, niechaj czyta dalej!Barbara Minerva ( Wiig ) ma być przedstawiona jako fanka Wonder Woman, która chce być taka, jak ona. Zmianę w Cheetah ma umożliwić jej Maxwell Lord. O pojawieniu się tej postaci plotkowano już od jakiegoś czasu. Prawdopodobnie wcieli się w niego Pedro Pascal Filmowy Lord ma posiadać moc spełniania życzeń, ale nie za darmo. To dzięki niemu powróci do życia Steve Trevor ( Chris Pine ), a Minerva zmieni się w Cheetah. Niestety, wkrótce dzika strona bohaterki weźmie górę i Wonder Woman będzie musiała ją powstrzymać.Podobno Lord ma też przenieść swoją świadomość do ciała Trevora.Ile jest prawdy w tych pogłoskach? Cóż, przekonamy się w czerwcu 2020, gdy film wejdzie do kin.