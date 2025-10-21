"Gość 2"? Dan Stevens jest chętny, choć widzi potencjalny problem

Od premiery thrillera "Gość" mija w tym roku 11 lat, a fani wciąż nie doczekali się kontynuacji. Nie jest to jednak kwestia zamknięta - reżyser Adam Wingard i scenarzysta Simon Barrett opowiadali o tym, że szukają pomysłów na sequel. Teraz na ten temat wypowiedziała się gwiazda oryginału, Dan Stevens.
Czy "Gość 2" powstanie?
Aktor stwierdził w wywiadzie dla JoBlo
: Jestem bardzo chętny na powrót, choć mam już mało czasu, żeby być w formie Davida sprzed dekady. Lepiej żebyśmy się pospieszyli, bo inaczej będzie trudno. Nie wiem, jakie są realne szanse, że do tego dojdzie. Mamy za to świetną ścieżkę dźwiękową, którą wypuściliśmy kilka lat temu na Prima Aprilis. Stevens
mówi o ścieżce dźwiękowej pt. "The Guest II: Original Soundtrack
" z 2022 roku, która dostępna jest na Spotify, choć sam film oczywiście nie istnieje. W powstanie kompilacji zaangażowany był kompozytor Steve Moore, który stworzył m.in. utwór "David vs. the Splinters of the Cross”.
"Gość
" opowiada historię żołnierza Davida, który pojawia się w domu rodziny Petersonów, podając się za przyjaciela ich syna poległego na wojnie. Gdy w miasteczku zaczynają ginąć ludzie, córka rodziny zaczyna podejrzewać, że David nie jest tym, za kogo się podaje.
W obsadzie znaleźli się również Maika Monroe
, Brendan Meyer
, Sheila Kelley
, Leland Orser
, Lance Reddick
, Joel David Moore
i Ethan Embry
. Stevens, Wingard
i Barrett
ponownie łączą siły przy realizacji thrillera "Onslaught"
, który powstaje dla studia A24.
Gość: zwiastun filmu