Danny Boyle ma pomysł na kolejną część "28 dni później"

W rozmowie z dziennikiem "The Independent" Danny Boyle zdradził, że wraz ze scenarzystą Aleksem Garlandem mają świetny pomysł na kolejną część horroru. Reżyser ma nadzieję, iż uda im się znaleźć czas, by stworzyć na jego bazie całą fabułę.Nakręcony w 2002 roku oryginał był w dużej mierze odpowiedzialny za reanimację mało popularnego wówczas gatunku horroru o zombie. Okazał się także sporym hitem kasowym, zarabiając ponad 80 milionów dolarów przy zaledwie 8-milionowym budżecie. 5 lat później do kin trafił sequel wyreżyserowany przez Juana Carlosa Fresnadillo Akcjarozgrywa się w świecie, w którym śmiertelnie niebezpieczny wirus wymyka się spod kontroli. Przenoszony poprzez krew powoduje u zainfekowanych morderczą agresję. W ciągu 28 dni kraj opanowuje epidemia, a nieliczni pozostali przy życiu za wszelką cenę starają się przerwać rozprzestrzenianie wirusa i ocalić przyszłość. Nie zdają sobie sprawy, że śmiertelny wirus nie jest jedynym grożącym im niebezpieczeństwem.