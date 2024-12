"28 dni później" wreszcie na VOD! Znamy datę premiery kultowego filmu Danny'ego Boyle'a

"28 dni później" już za chwile do wypożyczenia na VOD

Zwiastun "28 lat później"

Decyzja Sony dotyczącazbiegła się z premierą zwiastuna. Klip trafił do sieci kilka dni temu i jak donosi WaveMetrix, jest to najchętniej oglądany zwiastun horroru w tym roku., czyli film, który rozpoczął serię, od dawna nie był jednak dostępny w streamingu. Na szczęście w tym tygodniu to się zmieni. Według informacji portalu Deadline film będzie dostępny na VOD już. Horror będzie dostępnyto historia pandemii widziana oczami mężczyzny, który wybudza się ze śpiączki i odkrywa opustoszałe miasto. Okazuje się, że w czasie, gdy był pogrążony w śpiączce z laboratorium badawczego uwolnił się niebezpieczny wirus. Przenoszony poprzez krew powoduje u zainfekowanych morderczą agresję. Nieliczni pozostali przy życiu za wszelką cenę starają się przerwać rozprzestrzenianie wirusa i ocalić przyszłość. Nie zdają sobie sprawy, że śmiertelny wirus nie jest jedynym grożącym im niebezpieczeństwem.pokazuje świat 28 lat po wybuchu pandemii. Wirus wciąż nie został opanowany, ale ludzie znaleźli sposoby na przetrwanie. Film ma stanowić początek nowego cyklu. Jego pomysłodawcami są Danny Boyle Alex Garland , czyli twórcy oryginału.