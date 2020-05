Disney+ szykuje serialowy "Skarb narodów"

W rozmowie z serwisem Collider producent Jerry Bruckheimer ujawnił, że oprócz trzeciego filmu kinowego pod szyldem " Skarb narodów " szykowany jest także serial.Show powstaje dla serwisu streamingowego Disney+. Bruckheimer opisuje go w następujący sposób:. Producent uspokaja, że w filmie zobaczymy aktorów z poprzednich części. Oba " Skarby narodów " mogłyby zadebiutować na ekranach w tym samym czasie.Bohaterem kasowego cyklu jest grany przez Nicolasa Cage'a słynny poszukiwacz skarbów Ben Gates. Przeżywa on niesamowite przygody, odkrywając najpilniej strzeżone tajemnice Ameryki.Dwa poprzednie filmy trafiły do kin w 2004 i 2007 roku, zarabiając łącznie ponad 800 milionów dolarów. Do napisania scenariusza trzeciej części został zatrudniony Chris Bremner (" Bad Boys for Life ").