Najlepsze filmy i seriale o templariuszach. Top 8 produkcji, które warto obejrzeć

Film przygodowy " Zaginiony skarb templariuszy " to pierwszy z serii o nastoletnich poszukiwaczach, których drogi splatają się w trakcie poszukiwań bajońskich fortun i legendarnych przedmiotów z przeszłości. Katrine, Nis, Mathias i Fie stają w szranki z gangiem przestępców. Grupa natrafia na trop zakonu templariuszy, którzy w XII wieku trafili na wyspę Bornholm i mogli zachować tu swoje skarby. Być może pod którymś z zachowanych do tej pory charakterystycznych okrągłych kościołów ukryty został legendarny relikt rycerzy powracających z Ziemi Świętej - Arka Przymierza. Produkcja skierowana do młodszego odbiorcy bierze dobrze znany trop (templariusze jako posiadacze gigantycznych, skrzętnie schowanych skarbów) i wokół niego tworzą lekki film z celem w postaci tajemnicy do odkrycia. Fabuła została napisana m.in. przez Philipa LaZebnika , scenarzystę kultowych filmów animowanych: " Mulan ", " Droga do El Dorado ", " Pocahontas " czy " Książę Egiptu ".