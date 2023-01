Ekranizacja Stephena Kinga za dobra na platformę Disney+?

Świetne oceny ekranizacji opowiadania Stephena Kinga na pokazach testowych

Disney najwyraźniej pozazdrościł wytwórni Paramount sukcesu " Uśmiechnij się " i zmienia decyzję dotyczącą dystrybucji filmu "The Boogeyman".Pierwotnie horror "The Boogeyman" miał pojawić się na(czyli w Polsce na Disney+). Jednak grudniowe pokazy testowe przebiegły tak pomyślnie, że teraz studio postawiło zmienić swoją decyzję.. Jego amerykańska premiera została zaplanowana naHorror inspirowany jest opowiadaniem Stephena Kinga . Jest toi jej małego braciszka, którzy wciąż próbują odnaleźć się w świecie po śmierci matki, gdy na ich drodze staje nowe zagrożenie -, która wybrała sobie je na swoje ofiary. Dzieci szukają pomocy u ojca, ale ten zaślepiony jest żałobą po stracie ukochanej.Decyzja Disneya przypomina tę, którą w ubiegłym roku podjął Paramount w sprawie " Uśmiechnij się ". Pierwotnie horror miał trafić na. Oceny widzów na pokazach testowych były jednak tak wysokie, że zdecydowano się wprowadzić film do kin.Decyzja opłaciła się.horror zarobił w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Drugie tyle " Uśmiechnij się " zarobiło poza granicami USA. Globalnie była tohollywoodzka premiera ubiegłego roku.