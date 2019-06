Emocjonujące premiery lipca na Netflix

"Stranger Things", "Dom z papieru") będziecie mogli obejrzeć doskonałe komedie ("Sens życia wg Monty Pythona") oraz trzymające w napięciu widowiska, w których akcja nie zwalnia nawet na chwilę ("Barry Seal: Król przemytu", "Atomic Blonde"). Na co czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach! Lipiec na Netflix zapowiada się niezwykle emocjonująco! Poza nowymi odcinkami Waszych ulubionych seriali () będziecie mogli obejrzeć doskonałe komedie () oraz trzymające w napięciu widowiska, w których akcja nie zwalnia nawet na chwilę (). Na co czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!





Graham Chapman, Terry Jones, Eric Idle, Terry Gilliam i Sześciu szalonych Pythonów w swoim najbardziej zwariowanym filmie! John Cleese Michael Palin postanawiają wyjaśnić Sens Życia. Ci niepoprawni Brytyjczycy prezentują żarty na temat różnorodnych części ciała i ich funkcji, wydarzeń wojennych, cudu narodzin oraz tego, co czeka na nas w niebie. Dla Pythonów nic nie jest świętością. Po obejrzeniu ich w akcji zaczniesz patrzeć na życie inaczej. Humor w tej opowieści jest szczery i radosny.













3 2 1











Dwóch płatnych morderców zostaje odesłanych po nieudanej akcji do Belgii. Wraz z rozwojem wydarzeń bohaterowie przekonają się, że nie trafili tam przez przypadek.













3 2 1











Van Helsing zostaje wysłany przez Watykan do zabicia Drakuli i jego wampirzyc, siejących spustoszenie w Transylwanii.













3 2 1











Niedaleka przyszłość. Przestępczość jest kontrolowana przez policyjne roboty do zadań specjalnych, wykorzystywane do walki z gangsterami i do tłumienia zamieszek. Jeden z takich robotów, Chappie, zostaje skradziony, przeprogramowany i obdarzony zdolnością samodzielnego myślenia i czucia emocji. Potężni tego świata widzą w Chappiem zagrożenie dla porządku i dla całej ludzkości. Nie cofną się przed niczym, by utrzymać status quo i być pewnym, że Chappie jest ostatnim przedstawicielem swego rodzaju.













3 2 1







Zima roku 1982 roku, dwunastoosobowy zespół stacji badawczej położonej na dalekiej Antarktydzie odkrywa szczątki nieznanego organizmu. Zakopane w śniegu przez ponad 100 000 lat budzą się do życia. Wkrótce obcy organizm zaczyna siać spustoszenie. Walkę z nim utrudnia fakt, że potrafi on zawładnąć ciałami swoich ofiar.













3 2 1











Rok 2018. Przyszły przywódca ruchu oporu John Connor walczy ze Skynetem. Nieoczekiwanie w jego życiu pojawia się tajemniczy Marcus Wright.













3 2 1











Do prehistorycznego świata przybywa geniusz z rewolucyjnym wynalazkiem, jakim jest... ogień.













3 2 1







Tyler zostaje skazany na prace społeczne w szkole artystycznej. Czuje się tam nieswojo, dopóki nie poznaje pięknej studentki Nory.





"Homeland" – sezon VII





3 2 1







Po ośmiu latach niewoli w Iraku sierżant korpusu piechoty morskiej powraca do Stanów Zjednoczonych jako bohater. Agentka CIA podejrzewa, że może on planować zamach terrorystyczny.













3 2 1











Sfrustrowany pracownik biura dostaje szansę na lepsze życie. Decyduje się dołączyć do bractwa elitarnych zabójców, którego członkiem był jego zaginiony ojciec.









"Stranger Things" – sezon III





3 2 1











3 2 1



Rok 2019. Rick Deckard jako członek specjalnego oddziału policji tropi i eliminuje replikanty - istoty stworzone za pomocą biotechnologi do wykonywania niebezpiecznych zadań.









"W garniturach" – sezon VII





3 2 1











Dzięki swojej fotograficznej pamięci i ponadprzeciętnej inteligencji Mike Ross zdobywa pracę u Harveya Spectera. Jednak firma, w której pracuje, zatrudnia jedynie prawników z Uniwersytetu Harvarda.









3 2 1











W tym sensacyjnym dramacie

wciela się w postać Barryego Seala, człowieka, który swoją biografią mógłby obdzielić kilka osób. W wieku piętnastu lat był pilotem, jednym z najzdolniejszych, najlepszych pilotów Ameryki, miał na koncie również udział w wojnie w Wietnamie. Pracował na usługach kolumbijskiego kartelu narkotykowego Medellín oraz dla CIA.









"Dom z papieru" – sezon III





3 2 1







3 2 1



U schyłku zimnej wojny tajna agentka MI6 zostaje wysłana do Berlina, aby odnaleźć zaginioną listę szpiegów oraz zbadać śmierć jednego z nich.









3 2 1











"Powiernik królowej" to historia niezwykłej przyjaźni, jaka połączyła brytyjską królową Wiktorię z Abdulem Karimem, indyjskim muzułmaninem, który towarzyszył jej i służył przez ostatnie 15 lat panowania królowej. Wiktoria nadała mu tytuł "munshi", sekretarza, ale także nauczyciela. Platoniczna relacja łącząca oboje była źródłem plotek i niepokoju na brytyjskim dworze. Spekuluje się, że to dzięki wpływowi Abdula Karima polityka zagraniczna kraju i silny, bezkompromisowy charakter królowej uległy złagodzeniu. to historia niezwykłej przyjaźni, jaka połączyła brytyjską królową Wiktorię z Abdulem Karimem, indyjskim muzułmaninem, który towarzyszył jej i służył przez ostatnie 15 lat panowania królowej. Wiktoria nadała mu tytuł "munshi", sekretarza, ale także nauczyciela. Platoniczna relacja łącząca oboje była źródłem plotek i niepokoju na brytyjskim dworze. Spekuluje się, że to dzięki wpływowi Abdula Karima polityka zagraniczna kraju i silny, bezkompromisowy charakter królowej uległy złagodzeniu.









"Orange Is the New Black" – sezon III





3 2 1











3 2 1



Grupa studentów medycyny prowadzi niebezpieczne eksperymenty ze śmiercią kliniczną. Nie wiedzą, że ich działania będą miały o wiele większe konsekwencje, zagrażające ich życiu.

Hawkins, lato 1985. Szkoła się skończyła, w mieście otworzyło się nowe centrum handlowe, a ekipa z Hawkins zaczyna dorastać. Kwitnące romanse komplikują relacje w grupie i dzieciaki muszą znaleźć sposób na to, jak wchodząc w dorosłość, pozostać przyjaciółmi. Tymczasem na horyzoncie znów pojawia się niebezpieczeństwo. Miasto musi stawić czoła starym i nowym wrogom, a Jedenastka i jej przyjaciele uświadamiają sobie, że zło nigdy się nie kończy; zło ewoluuje. Teraz wszyscy muszą działać wspólnie, aby przetrwać i zapamiętać, że przyjaźń jest zawsze silniejsza niż strach.Po ucieczce z Mennicy Narodowej z miliardem euro w kieszeni, Profesor otrzymuje wiadomość: jeden z członków ekipy został zatrzymany. Jedyną szansą na uratowanie go i utrzymanie w tajemnicy miejsca pobytu pozostałych jest zebranie wszystkich i zaplanowanie kolejnego napadu - największego, jaki można sobie wyobrazić.Piper próbuje odnaleźć się na wolności, podczas gdy życie w Maxie, skorumpowanym i niesprawiedliwym jak nigdy przedtem, toczy się dalej. Przyjaźń Taystee z Cindy staje pod znakiem zapytania, kiedy zaczyna grozić jej dożywocie. Gloria i jej kuchnia muszą zmierzyć się z brutalną prawdą o nowym strumieniu zysków Polyconu. Cała reszta trwa w pogoni za marzeniami lub narkotykami i zmaga się z rzeczywistością, w której przyszło im żyć.