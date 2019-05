Evan Rachel Wood w filmie o dwulatce, która przeżyła Hiroszimę

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



) zagra jedną z głównych ról w filmie. W obsadzie są też: Jim Sturgess ) i Shinobu Terajima ).Będzie to prawdziwa historia Sadako Sasaki. Kiedy miała dwa latka mieszkała w Hiroszimie, na którą Amerykanie zrzucili bombę atomową. Dziewczynka przeżyła, jednak później rozwinęła się u niej białaczka. Sadako zainspirowała się japońską legendą o senbazuru. Zgodnie z nią osoba, która ułoży 1000 papierowych żurawi origami w nagrodę będzie mogła wypowiedzieć jedno życzenie, a zostanie ono spełnione. Sadako oczywiście marzy o tym, żeby przeżyć.Wood zagra Eleanor Coerr, wtedy marzącą o karierze dziennikarskiej, która dowiedziała się o Sadako i postanowiła zrobić wszystko, by świat poznał jej historię. Tak powstała książka dla dzieci "Sadako and the Thousand Paper Cranes", wydana w 1977 roku, 22 lata po śmierci dziewczynki, która stała się światowym bestsellerem.Obraz wyreżyseruje Richard Raymond ). Autorem scenariusza jest Ben Bolea ).