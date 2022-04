Ezra Miller znów w areszcie za pobicie kobiety

Ezra Miller w areszcie z podejrzeniem napaści drugiego stopnia

Getty Images © Taylor Hill



Ezra Miller: musimy porozmawiać o ekscesach

Za sprawą gwiazdy filmów DC hawajska policja ma znów ręce pełne roboty. Ezra Miller ponownie został aresztowany.Jak podaje hawajska policja do aresztowania doszło w nocy z wtorku na środę w prywatnej posiadłości, gdzie odtwórca roli Flasha był gościem. Gwiazda dostała napadu wściekłości, kiedy poproszono ją o opuszczenie imprezy. W wyniku rzucenia krzesłem 26-letnia kobieta doznała rozcięcia czoła. Millera szybko wypuszczono z aresztu. Nie oznacza to jednak koniec sprawy. Śledztwo jest w toku i może zakończyć się postawieniem zarzutów karnych. Ezra Miller nie po raz pierwszy ma problemy na Hawajach. 28 marca pojawiły się doniesienia o kobiecie i mężczyźnie poturbowanych w barze karaoke. Policja aresztowała winnego. Jego tożsamość? Ezra Miller Dzień później pojawiły się kolejne niepokojące doniesienia. Miller dostał zakaz zbliżania się do pary, która oskarża gwiazdę nadchodzącego widowiska " The Flash " o wtargnięcie do ich sypialni, kradzież paszportu kobiety i portfela z dokumentami mężczyzny oraz wykrzykiwanie gróźb w stylu: pogrzebię ciebie i twoją puszczalską żonę.Nie są to jedyne ekscesy w wykonaniu Millera . W kwietniu 2020 do sieci trafiło wideo z Islandii, na którym widać, jak Miller dusi w barze kobietę. W styczniu na Instagramie opublikowane zostało nagranie, w którym Miller nakazuje członkom Ku Klux Klanu z Karoliny Północnej, by zastrzelili się, bo inaczej on zrobią to za nich. Miller nie ukrywa fascynacji bronią palną i twierdzi, że broń półautomatyczna powinna być w każdym domu. Posiada też kuszę z filmu " Musimy porozmawiać o Kevinie ".