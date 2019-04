FINA Wałbrzyska 3/5 zaprasza na spotkania z kinem!

FINA Wałbrzyska 3/5 to główna siedziba Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, a zarazem otwarta dla publiczności instytucja z bogatą ofertą programową. Na kulturalnej mapie Warszawy to miejsce znane i cenione nie od dziś. Od stacji metra Służew wystarczy przemierzyć kilka kroków by znaleźć się w jednej z lepiej wyposażonych sal kinowych w Polsce. W każdym tygodniu można wziąć udział w pokazach filmowych w ramach jednego z licznych cykli tematycznych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.Od kilku lat polskie kino przeżywa prawdziwe odrodzenie. Powstaje wiele znakomitych filmów, które zdobywają rozgłos w kraju i za granicą, a także trofea w Cannes, Berlinie czy Rotterdamie. To wyjątkowa okazja by śledzić najnowsze polskie produkcje i spotykać się z ich twórcami. Publiczność FINA do tej pory mogła obejrzeć m.in.czy. W maju FINA pokażew reż. Łukasza Grzegorzka , po projekcji zaplanowano spotkanie z reżyserem, iw reż. Roberta Schwentke Więcej informacji o cyklu: http://nina.gov.pl/projekty/nowe-polskie-kino/ Jak zmieniała się Polska po przełomie 1989 roku, a jak ewoluowała sama forma filmowa i jakie mechanizmy organizowały codzienne życie? Prowadzący (Kaja Klimek i Tomasz Kolankiewicz) wraz z publicznością i zaproszonymi gośćmi przyjrzą się temu z perspektywy rodzimej kinematografii. Cykl ułożony jest tematami, które na warsztat najczęściej brali polscy twórcy: od nadchodzącego kapitalizmu, wykluczenia, po pokolenie X, fenomen disco polo czy rozterki emigracyjne. Program uzupełniają projekcje najgłośniejszych, kultowych filmów gatunkowych oraz spotkania: z twórcami i badaczami m.in. socjologami, historykami, kulturoznawcami, filozofami. W maju zaplanowano aż trzy spotkania: POKOLENIE X (pokaz M. Szumowskiej , a przed projekcją spotkanie z Mariuszem Trelińskim i DJ-em Envee); MĘSKIE/ŻEŃSKIE (projekcja T. Wasilewskiego oraz M. Głowackiego i spotkanie z publicystą Krzysztofem Tomasikiem) oraz KULTOWY PIĄTEK: JAKIE ŻYCIE TAKI RAP, HIP-HOP PO POLSKU, które rozpocznie spotkanie z Leszkiem Dawidem i raperem Vienio, a także projekcjew reż. S. Latkowskiego Więcej o cyklu: http://nina.gov.pl/projekty/kino89/ Filmy o pisaniu to najciekawsze zagraniczne fabuły i dokumenty o pisarzach, książkach i czytelnikach oraz spotkania z praktykami literatury – pisarzami, redaktorami, tłumaczami. To nie tyle adaptacje powieściowe co próba opowiedzenia językiem filmu o tym, jak życiorysy pisarzy kształtowały ich książki, ale także o tym jak książki wpływają na życie czytelników. Po filmach poświęconych m.in. Etgarowi Keretowi, Astrid Lindgren i Colette, literackiej ikonie pierwszej fali feminizmu, w maju zobaczyć będzie można zobaczyć film opowiadający o kilku dniach z życia rosyjskiego pisarza Siergieja Dowłatowa – niezwykle cenionego w Rosji i na świecie, natomiast w Polsce wciąż pozostającego w cieniu swojego przyjaciela Josifa Brodskiego. Tydzień później projekcja dokumentu o najgłośniejszym, obok Karla Ove Knausgaarda – nazwisku globalnej literatury: Elenie Ferrante. Jej "Genialna przyjaciółka" sprzedała się w 50 krajach w ponad 10 milionach egzemplarzy. Nad źródłem sukcesu anonimowej włoskiej autorki zastanawiają się w filmie pisarze, wydawcy, księgarze, redaktorzy i wielbiciele – między innymi Jonathan Franzen, Hillary Clinton czy Roberto Saviano. Fani poezji z pewnością nie wzgardzą czerwcowym pokazemo Emily Dickinson w reżyserii Madeleine Olnek Więcej o cyklu: http://nina.gov.pl/projekty/filmy-o-pisaniu/ Projekcje najciekawszych polskich i zagranicznych animacji z lat 50. i 60. aż po te współczesne zarówno dla dorosłych - na Wałbrzyskiej 3/5 specjalnie z muzyką na żywo, jak i dla dzieci. W maju na najmłodszych widzów czeka spotkanie z animacjami o smokach, rycerzach i księżniczkach (filmy po rekonstrukcji cyfrowej), a także zestaw animacji, gdzie pierwsze skrzypce gra Miś Uszatek obdarzony głosem Mieczysława Czechowicza (możliwość obejrzenia filmów z audiodeskrypcją!). Dorosłych widzów z pewnością ucieszą pokazy z muzyką na żywo: wieczór 24 kwietnia poświęcony muzyce eksperymentalnej, podczas którego ścieżkę dźwiękową do animacji o tematyce kosmicznej zaprezentuje na żywo duet Pin Park zaś seans 30 maja wypełniony filmami pioniera animacji Władysława Starewicza i muzyką w wykonaniu pianisty Kamila P. Staszowskiego i perkusjonistki Patrycji Betley.Więcej o cyklu: www.kinolalek.fina.gov.pl Bohaterami spotkań, mającego już ponad dwuletnią tradycję cyklu Teraz–wtedy, są współcześni polscy dokumentaliści, a uzupełnieniem dla ich filmów są powiązane tematycznie wyprawy w przeszłość. W maju w programie hipnotyczny dokument, który zabierze widzów do Warzarat w Maroku – fascynującego miejsca, gdzie kręconoi inne wielkie hollywoodzkie produkcje uzupełniony etiudą G. Królikiewicza oraz film Jaśminy Wójcik , będący podsumowaniem jej długiej pracy z byłymi pracownikami Ursusa i Krzysztofa Kieślowskiego , ukazująca posiedzenie zarządu Ursusa w 1970. Kuratorem cyklu jest Michał Oleszczyk.Więcej o cyklu: http://nina.gov.pl/projekty/teraz-wtedy/ Cykl stworzony z troski o rodziców małych dzieci, którzy chcieliby być na bieżąco z polskim kinem. Seanse, na które przyjść można z maluchem do lat 2, to poza nowym polskim kinem także wygodne pufy, przewijaki, miękkie maty, biały szum płynący z głośników dla najmłodszych i ścieżka dźwiękowa filmu emitowana za pośrednictwem słuchawek dla opiekunów. Wiosną w programie m.in.– trzymający w napięciu dokument Marty Prus o rosyjskiej gimnastyczce artystycznej Margaricie Mamun.Więcej o cyklu: http://nina.gov.pl/projekty/kino-kolyska/ To weekendowe pokazy dla dzieci w różnym wieku, prezentujące najnowsze i najbardziej wartościowe produkcje współczesnego kina dziecięcego z całego świata. Projekcję każdorazowo poprzedza krótki wstęp wprowadzający w tematykę prezentowanego filmu. W maju na ekranie kina przy ul. Wałbrzyskiej 3/5- zachwycająca wizualnie i niezwykle mądra animowana baśń o odpowiedzialności, poświęceniu oraz o wielkiej przyjaźni zmieniającej się w miłość reżyserskiego duetu prosto z Chin: Xuan Liang Więcej o cyklu: http://nina.gov.pl/projekty/w-malym-kinie/ W wybrane czwartkowe przedpołudnia filmoznawca i krytyk filmowy Andrzej Bukowiecki zaprasza seniorów na spotkania z perełkami światowej kinematografii, opowiadającymi w nietuzinkowy sposób o relacjach damsko-męskich. W programie cyklu znajdują się wielkie dzieła kinematografii francuskiej, włoskiej, brytyjskiej, ale także radzieckiej i czechosłowackiej. W maju FINA pokażew reż. R. Polańskiego – nagrodzoną Oscarem za zdjęcia, kostiumy i scenografię adaptację wiktoriańskiej powieści Tomasa Hardyego.Więcej o cyklu: http://nina.gov.pl/projekty/klub-seniora/ To Dyskusyjny Klub Filmowy dla dzieci w wieku 7-12 lat oraz ich rodziców, na który składa się łącznie 10 pokazów filmów światowej kinematografii odwołujących się do dziecięcych emocji i wyobraźni. To także dobra okazja by pogłębić wiedzę z zakresu historii kina. Na każde ze spotkań, poza projekcją, składa się prezentacja dotycząca wybranego aktora i reżysera oraz dyskusja. Seanse odbywają się w sobotnie popołudnia raz w miesiącu – od września do czerwca. Po kwietniowym pokaziew maju na dzieci czeka pokaz filmu(reż. Don Haldane Jack Couffer ) – familijna ekranizacja przygodowej powieści Oliviera Curwooda z 1961 roku.Więcej o cyklu: http://nina.gov.pl/projekty/filmoniada/