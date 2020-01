FOTO: Dawid Ogrodnik jako ksiądz Jan Kaczkowski

W 2021 roku do kin trafi biografia księdza Jana Kaczkowskiego. Gwiazdą filmu pod roboczym tytułembędzie Dawid Ogrodnik . Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia aktora z próbnej sesji fotograficznej do roli.będzie filmem o wielkiej walce. O tym, że życie to seria nieustających potyczek, które nie zawsze kończą się dobrze. O tym, że ludzie nie mają w nich wyboru i muszą mierzyć się z tym, co przynosi los. To także historia o buncie i niezgodzie na zastany porządek. O ścieraniu się dwóch wizji Kościoła – nowej, postępowej i starej uosabianej przez hierarchów. Obraz o tym, że choć zawsze mamy za mało czasu na wszystko, to nie zwalnia nas to od odpowiedzialności za swoje życie. To film, który będzie do bólu szczery i potraktuje swoich bohaterów z miłością i zrozumieniem. Zaś widzom da nadzieję, energię i kopa do walki na każdym z życiowych frontów.Film według scenariusza Łukasza Ludkowskiego wyreżyseruje Krzysztof Rzączyński