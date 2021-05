FOTO: Jensen Ackles jako Soldier Boy w 3. sezonie "The Boys"

W trzecim sezonie " The Boys " zobaczymy m.in. Jensena Acklesa (" Nie z tego świata "). Aktor wcieli się w postać Soldier Boya – pierwszego superherosa. Inspirowany oczywistą gwiazdą Marvel Comics, Soldier Boy jest bohaterem z czasów II wojny światowej. Od tamtej pory pozostał nieodzownym elementem amerykańskiej kultury. Na swoim instagramowym profilu aktor zaprezentował zdjęcie z planu. Oto ono:Akcja " The Boys " rozgrywa się w świecie, w którym superbohaterowie stoją na straży prawa i sprawiedliwości. Cieszą się oni uwielbieniem tłumów, a dla reprezentującej ich korporacji są maszynką do zarabiania pieniędzy. Wizerunek nieskazitelnych herosów to jednak tylko pozory – nadnaturalne moce nie zawsze idą w parze z kryształowym charakterem. Nieformalna grupa "chłopaków", na czele których staje pałający żądzą zemsty Billy Butcher, postanawia zrobić z nimi porządek.Serial oparty jest na bestsellerowej powieści graficznej Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Pierwsze dwa sezony możecie obejrzeć na Amazon Prime Video.