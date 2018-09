FOTO: Joaquin Phoenix szaleje na planie "Jokera"

Do sieci wyciekły kolejne zdjęcia z planu ekranizacji komiksu. Zobaczcie, jak pełnym "rynsztunku" prezentuje się tytułowy bohater grany przez Joaquina Phoeniksa Ponadto reżyser Todd Phillips zaprezentował na Instagramie zdjęcie Zazie Beetz , która wciela się w ukochaną bohatera.Arthur Fleck ( Phoenix ) powraca do pogrążającego się w chaosie Gotham, by zamieszkać ze schorowaną, zgorzkniałą matką. Bohater zaczyna pogrążać się w szaleństwie, by ostatecznie przemienić się w Jokera, szalonego króla zbrodni.Premierę filmu zaplanowano na 4 października 2019 roku.