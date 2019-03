FOTO: Kogo widzimy na planie "Bonda 25"?

Jak donosiliśmy ostatnio, zdjęcia na planie 25. filmu o przygodach Jamesa Bonda ruszyły pełną parą. Reżyser Cary Fukunaga i odtwórca głównej roli Daniel Craig po cichu udali się do Norwegii, gdzie mieli nakręcić jedną z kluczowych scen widowiska, rozegrany na zamarzniętym jeziorze pościg. Co jeszcze zdradzają zdjęcia z planu?Kim jest zamaskowany mężczyzna? Bo raczej nie jest to Rami Malek , o którym mówiło się, że ma zagrać czarny charakter. Na zdjęciach widzimy też młodą Madeleine Swann, którą w dorosłej wersji zagrała Lea Seydoux , co każe przypuszczać, że mamy do czynienia z retrospekcją.Co ciekawe, scenariusz filmu rzekomo nie jest jeszcze skończony. Ekipa musiała jednak zacząć pracę, ponieważ niedługo nastąpią roztopy mogące skutecznie pozbawić filmowców malowniczej scenografii. Podjęto więc decyzję o tym, by rozpocząć pracę mimo braku dopiętego na ostatni guzik scenariusza. Możliwe więc, że po nakręceniu wspomnianej sekwencji nastąpi przerwa w produkcji, w czasie której scenarzyści dokończą pracę.Oprócz Daniela Craiga na ekran powrócą m.in. Seydoux Premiera filmu 8 kwietnia 2020 roku.