FOTO: Tak się kręci "Avatara 2" w wolnej od COVID-19 Nowej Zelandii

Jak zapowiadano, tak też zrobiono. Ekipa " Avatara 2 " wróciła na plan i już pracuje nad ambitnym widowiskiem Jamesa Camerona Nie musicie nam wierzyć na słowo. Dowodu na to, że praca wre na planie, dostarcza producent filmu Jon Landau Prace nad widowiskami " Avatar 2 " i " Avatar 3 " rozpoczęły się w 2017 roku. Na początku realizowano zdjęcia z użyciem technologii mo-cap. w tym rewolucyjnej technologii do użycia w wodzie. W 2019 roku ekipa przeniosła się do Nowej Zelandii, gdzie rozpoczęto kręcenie zdjęć tradycyjnych. Praca została przerwana, kiedy świat ogarnęła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego choroby COVID-19.Nowa Zelandia bardzo szybko poradziła sobie z epidemią i już jakiś czas temu władze wydały zgodę na powrót ekip filmowych. " Avatar 2 " i " Avatar 3 " to obecnie największe produkcje na świecie, nad którymi wznowiono prace po wymuszonej pandemią przerwie.Premiera " Avatara 2 " wciąż planowana jest na grudzień 2021 roku. Dwa lata później ma się pojawić część trzecia. Jeśli widowiska odniosą sukces, to James Cameron wróci do Nowej Zelandii, by dokończyć " Avatara 4 " i " Avatara 5 ".