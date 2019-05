Fassbender, Dinklage, Foxx członkami "Dzikiej bandy" Gibsona

W ubiegłym roku pisaliśmy o tym, że Mel Gibson stanie za kamerą filmu, czyli remake'u. Teraz portal Deadline podaje, kto może w nim wystąpić. Propozycje zagrania otrzymali: Michael Fassbender ), Jamie Foxx ) i Peter Dinklage ).Oryginał w reżyserii Sama Peckinpaha trafił do kin w 1969 roku, wywołując olbrzymie kontrowersje. Uznano go wówczas za jeden z najbrutalniejszych filmów historii kina. Akcja utworu rozgrywa się w 1913 roku na pograniczu Meksyku i USA. Pike Bishop i jego banda specjalizują się w okradaniu pociągów i budynków kolei. Podczas jednego z napadów bohaterowie wpadają w pułapkę zastawioną przez łowców nagród pod dowództwem dawnego przyjaciela Bishopa, Thorntona, któremu właściciele kolei załatwili wcześniejsze zwolnienie z więzienia. Wybucha strzelanina, w której wyniku giną niewinni ludzie. Thornton dostaje ultimatum: albo w ciągu 30 dni schwyta Bishopa i resztę jego bandy, albo wróci do więzienia.Scenariusz uwspółcześnionej wersji napisał we współpracy z Gibsonem stawiający pierwsze kroki w Hollywood Bryan Bagby. Zdjęcia mają się rozpocząć jesienią.Remake powstaje dla studia Warner Bros.