Film o Jokerze z oficjalnym tytułem i datą premiery

3 2 1



Wytwórnia Warner Bros. ujawniła tytuł oraz datę premiery filmu o księciu zbrodni z Gotham City, Jokerze, z Joaquinem Phoeniksem w roli głównej. Widowisko nazywające się po prostutrafi do kin 4 października 2019 roku.Na ten sam dzień Paramount zaplanował premierę thrillera science fiction Willem Smithem , a Fox - dreszczowcama się rozgrywać na początku lat 80. w Gotham City i opowiadać o początkach przestępczej kariery tytułowego bohatera. Reżyser Todd Phillips ) chce, by widowisko było utrzymane w podobnym tonie co dramaty gangsterskie Martina Scorsesego Joaquin Phoenix twierdzi, iż projekt będzie jedyny w swoim rodzaju i prawdopodobnie niezależny od kinowego uniwersum DC:Zdjęcia mają rozpocząć się pod koniec tego roku.