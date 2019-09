Filmoteka Szkolna na 44. FPFF w Gdyni

Najlepszy film Konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wybierze również Jury Młodych, złożone z laureatów konkursu Skrytykuj!: Martę Matlak, Julię Palmowską i Macieja Kędziorę. Nastoletni jurorzy wręczą nagrodę dla zwycięskiej produkcji w trakcie Młodej Gali 44. FPFF w piątek, 20 września 2019 roku. Udział w pracach Jury to okazja, by zobaczyć najnowsze polskie filmy, poznać ich twórców, dziennikarzy i krytyków filmowych oraz udoskonalić swoje umiejętności.Kontynuacją akcji Skrytykuj! będą debaty po projekcjach wybranych filmów: Macieja Pieprzycy oraz Xawerego Żuławskiego . Podczas spotkań prowadzonych przez cenionych krytyków i dziennikarzy filmowych -oraz- uczestnicy będą mogli podzielić się uwagami na temat obejrzanych filmów.Social media w coraz większym stopniu kształtują otaczającą nas rzeczywistość (wbrew swojej nazwie nie tylko zresztą społeczną!). Dlatego w programie Filmoteki Szkolnej znalazły się zajęcia SmartfoMY, czyli co nam dają social media?. W czasie spotkania poruszona zostanie kwestia zmian jakie tzw. nowe media wprowadziły w języku, komunikacji i stylu porozumiewania się, relacjach, a także, być może, nas samych. Zajęcia prowadzi. Zajęcia powiązane są z zakresem tematycznym obowiązującym na IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, nominowanej drugi raz z rzędu do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii: edukacja filmowa.Filmoteka Szkolna z myślą o nastoletnich uczestnikach 44. FPFF przygotowała również warsztaty. Uczestnicy zajęć z analizy plakatu filmowego, w oparciu o plakaty pochodzące z wystaw Czas Komedy oraz Życie i twórczość Grzegorza Królikiewicza przygotowanych przez Muzeum Kinematografii w Łodzi, będą mieli okazję rozwinąć umiejętności analizy i interpretacji poszczególnych elementów przekazu wizualnego. Zajęcia prowadzi. Partnerem warsztatów jest Muzeum Kinematografii w Łodzi.Z roku na rok przybywa filmów historycznych, zarówno polskich jak i światowej produkcji, gier komputerowych, od edukacyjnych po te korzystające z historii w celach typowo rozrywkowych. Modne stały się też rekonstrukcje historyczne: pikniki, wioski, turnieje rycerskie. Czemu to wszystko służy? Dlaczego powstaje? Jak reagują na nią badacze historii, profesorowie? A jak zwykli ludzie? Kto ma prawo do jej tworzenia i czy kierują nią jakieś zasady? Na ile skupia się na wierności przekazom? Do czego służy? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy warsztatu Historia publiczna, jak wpisuje się w nią Kurier W. Pasikowskiego?Nie zabraknie także wykładów. Ich tematyka jest bardzo szeroka: od filmów dokumentalnych – Zniewolenie umysłów? Polskie kino dokumentalne lat 70., przez telewizję – Serial (Tele)wizyjny – gatunki wczoraj i dziś, ludzi tworzących branżę filmową – Kto, w co i z kim gra na rynku filmowym w Polsce?, po finansowe kwestie twórczości filmowej – Kino to (też) biznes. Wszystkie wykłady są powiązane z zakresem tematycznym obowiązującym na IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji SpołecznejKolejnym punktem bogatego programu będzie Studio Filmoteki Szkolnej, czyli zajęcia filmowo-reporterskie dla młodzieży, podczas których uczniowie poznają tajniki pracy dziennikarskiej: dowiedzą się, jak zbudowany jest news, czym jest stand-up, do czego służy prompter i jak przeprowadzić wywiad przed kamerą. Zdobytą wiedzę, wypróbują w praktyce – pod kierunkiem redaktorów, operatorów i montażystów zrealizują reportaże z Festiwalu. Stworzone przez uczniów materiały zostaną opublikowane na stronie www.filmotekaszkolna.pl i na kanale YT Filmoteki Szkolnej.Jak co roku odbędzie się także Filmowa Gra Miejska. Zgodnie z tytułem Na ratunek homo sapiens! tym razem misja skupi się na ratowaniu człowieka – sukces zostanie odniesiony jedynie wówczas, gdy uczestnicy dowiedzą się kim ów człowiek jest i gdzie może się znajdować! W odnalezieniu bohatera gry pomoże m.in. rozwiązanie zadań odwołujących się do polskiego kina. W grze oprócz świeżości umysłu, kreatywności i sprytu, należy wykazać się również współpracą, bez niej misja poniesie fiasko! Jedynym ograniczeniem będzie czas (misja potrwa 2 godziny), po jego upływie bohater nie zostanie uratowany! Filmowa gra przypomina nieco starą zabawę w podchody, z tym wyjątkiem, że zamiast strzałek rysowanych na piasku uczestnicy poruszają się od zadania do zadania.Szczegółowy program można znaleźć pod adresem: www.filmotekaszkolna.pl Zajęcia organizowane są przez. Przedsięwzięcie współfinansuje44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 16-21 września 2019 roku w Gdyni.