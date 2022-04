Filmweb poleca "Wszystko wszędzie naraz" – nowy film twórców "Człowieka-scyzoryka"

Nie bój się nie osiągnąć niczego – recenzja filmu "Wszystko wszędzie naraz", reż. Dan Kwan, Daniel Scheinert

Już jutro premiera "Wszystko wszędzie naraz" – nowego filmu twórców " Człowieka-scyzoryka " z Michelle Yeoh Ke Huy Quanem w rolach głównych. Jeśli jesteście ciekawi, czym tym razem zaskoczą nas Dan Kwan Daniel Scheinert , podpowiadamy, że ich dzieło możecie zobaczyć już dziś na przedpremierowych pokazach w wybranych kinach. My gorąco zachęcamy do wybrania się na seans. A dlaczego? To w swojej recenzji tłumaczy Ewelina Leszczyńska.Wyobraźcie sobie, że każda decyzja, jaką podejmujecie, skutkuje powstaniem równoległej rzeczywistości, w której Wasze życie toczy się innym torem. Evelyn ( Michelle Yeoh ) ma na tym polu spore doświadczenie. Żadna z rozwijanych (i szybko porzucanych) przez nią pasji nie doprowadziła do rewolucji w jej egzystencji. Sukcesy jej bliźniaczek z alternatywnych uniwersów odbijają się za to echem w postaci faktur lądujących na biurku funkcjonariuszki Urzędu Skarbowego. Surowa, acz zdolna do ludzkich odruchów Deidre ( Jamie Lee Curtis ) daje bohaterce ostatnią szansę na uporządkowanie inwentarza. Nieoczekiwanie Evelyn będzie musiała zmierzyć się z siłami znacznie bardziej potężnymi i mrocznymi niż skarbówka. Stawką w tej walce będą losy całego systemu funkcjonujących obok siebie wszechświatów, zaś orężem – pasmo porażek i zaprzepaszczonych szans.Mówiąc językiem coachingu, Evelyn, którą poznajemy na początku filmu, jest najgorszą wersją siebie. Podczas gdy jej odpowiedniczki z równoległych światów są oklaskiwanymi aktorkami i piosenkarkami, znają kung-fu lub mogą pochwalić się większą niż u przeciętnego człowieka pojemnością płuc, ona prowadzi podupadającą pralnię i próbuje utrzymać się na powierzchni. Stojąc w rozkroku pomiędzy potrzebami zbuntowanej córki ( Stephanie Hsu ) a oczekiwaniami konserwatywnego ojca ( James Hong ), nie zauważa nawet, kiedy mąż ( Ke Huy Quan ) podsuwa jej dokumenty rozwodowe. Paradoksalnie to nie ona, lecz jej najlepsza wersja – genialna fizyczka słynąca z opracowania systemu komunikacji z alternatywnymi światami – popełnia największy błąd. Śrubując wymagania wobec latorośli, stwarza potwora. Przeciążona treningiem Joy zmienia się w cyniczną i zdemoralizowaną Jobu Tupaki – niszczycielkę światów niosącą śmierć, by ulżyć swojemu cierpieniu.Być może przepracowywanie nieporozumień między matką a córką nie jest zbyt odkrywcze, ale sposób, w jaki Kwan i Scheinert serwują nam tę historię, zasługuje na najwyższe uznanie. Stojący za kamerą duet jak z rękawa sypie zadziwiającymi pomysłami. Materią, z której tworzą alternatywne światy, często są kinofilskie odniesienia. W jednej chwili robią sobie jaja ze słynnej sekwencji z " 2001: Odysei kosmicznej ", by w następnej uderzyć w melancholijne tony rodem ze " Spragnionych miłości " i nonszalancko przeskoczyć do " Ratatuja " (tylko że z szopem). Wszelkie pochwały należą się Michelle Yeoh . Ekranowa Evelyn nawet na mgnienie nie traci rezonu. Bez zająknięcia przechodzi od zmęczonej życiem matki i żony do nieustraszonej wojowniczki – nieistotne, czy wywija przy tym narzędziami kuchni Teppanyaki czy jako gwiazda wuxia (co za sympatyczne odniesienie do CV odtwórczyni głównej roli!) błyszczy w trakcie uroczystej premiery swojego filmu.