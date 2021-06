Front Wizualny na 21. Nowych Horyzontach

Front Wizualny to nowohoryzontowa sekcja, w ramach której badamy granice przenikania się kina i sztuki oraz przyglądamy się bliżej przestrzeni konfrontacji artystów z formą filmową, a filmowców z konceptualną narracją. Filmy z Frontu Wizualnego są odbiciem postmodernistycznego świata: znajdziemy tu miks różnorodnych estetyk i tradycji, zajawki najnowszych koncepcji i relikty dawnych cywilizacji, odczytane na nowo przez współczesnych twórców i twórczynie. 21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty – a wraz z nim Front Wizualny – rozpocznie się już 12 sierpnia. Co czeka nas w tegorocznym programie Frontu?

"Alchemiczny western nakładający klasyczne kosmologie na amerykańskie mity, w poszukiwaniu miejsca człowieka w świecie przyrody" – oto "Reduta" (Redoubt), najnowszy film Matthew Barneya . Autor cyklu " Cremaster " i opery filmowej " River of Fundament " tym razem przygotował luźną adaptację greckiego mitu o bogini dzikich zwierząt i polowań – Dianie i Akteonie – myśliwym, który naruszył jej prywatność. Reduta opowiada o sześciu mitycznych polowaniach, które przeniesione zostały z wypalonej słońcem Grecji w pokryte śniegiem góry Idaho.We " Wściekłym błysku " (Mighty Flash) – zmysłowym, surrealistycznym debiucie Ainhoy Rodríguez , przenosimy się na hiszpańską prowincję. Położone w jałowym, księżycowym krajobrazie miasteczko zaludnia cały panteon kobiet – zjaw poruszających się w dziwnej czasoprzestrzeni, pomiędzy wspomnieniami, apatią dnia codziennego a głębokim pragnieniem wyzwalających doświadczeń. Ich fantazje mieszają się ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, a realizm społeczny z magicznym w, niepodobnym do niczego innego, błysku filmowej inwencji.Pato-osobowością naszych czasów jest bohaterka filmu Leo Medela La Veronica " – żona piłkarza, modelka i celebrytka. Ta chilijska Victoria Beckham żyje tak, jakby reżyserowała przedstawienie, a rodzinę i służbę obsadza w rolach swego wystawianego na Instagramie spektaklu. Taki sposób myślenia o sobie Medel pokazuje poprzez umieszczenie Veroniki w centrum każdego kadru. Film chilijskiego reżysera nie tylko uderza niezwykłym stylem wizualnym, ale też niepokojąco trafnie pokazuje świat z punktu widzenia narcyza. Veronikę gra Mariana Di Girólamo , która już w " Emie Pabla Larraina udowodniła, jakim jest kameleonem.Podczas gdy w pałacach celebrytów życie toczy się na bogato, egzystencjalna i materialna kondycja młodych artystów to prawdziwa walka o przetrwanie, co doskonale unaocznia bohaterka filmu " Gritt " – aspirująca artystka, prekariuszka, desperatka i awanturnica z wielkimi pomysłami, orbitująca na obrzeżach norweskiego art worldu. Debiut Itonje Søimer Guttormsen jest błyskotliwą satyrą, punktującą absurdy świata sztuki. Reżyserka udowadnia, że kronika porażek bywa równie ciekawa i mówiąca wiele o "czarnej materii sztuki", co historie sukcesów nielicznych wybrańców. Uldus Bakhtiozina wyczarowuje w " Córce rybaka " (Tzarevna Scaling) rosyjską reinterpretację "Alicji w Krainie Czarów". Obserwujemy tutaj niecodzienną przemianę sprzedawczyń ryb we współczesne carewny, a wszystko odbywa się w fantastycznym świecie folklorystycznych nakryć głowy, steampunkowych strojów, radzieckiej architektury oraz krzykliwych emblematów współczesnej Rosji. Specjalne miejsce zajmują w tym świecie złote zęby, będące nieśmiertelnym symbolem Wschodniej Europy, co ukłonem wobec hip hopowych grillzów. Vintage, houte couture, soviet chic i grzybowa herbatka!Pełny program Frontu Wizualnego poznamy 3 sierpnia, a filmy z sekcji będzie można zobaczyć zarówno na ekranach wrocławskich kin, jak i podczas festiwalowych seansów online. Sprzedaż biletów na pokazy stacjonarne rozpocznie się 4 sierpnia, sprzedaż dostępów online – 5 sierpnia. Więcej szczegółów: nowehoryzonty.pl