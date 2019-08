GDYNIA 2019: "Obywatel Jones" filmem otwarcia

Uroczysty pokaz filmu Agnieszki Holland , zakwalifikowanego do Konkursu Głównego, otworzy 16 września 2019 roku 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Uczestnicy ceremonii w Teatrze Muzycznym w Gdyni premierowo zobaczą również, czyli rekonstrukcję obrazu uznawanego za pierwszy polski film fabularny.Najnowszy film Agnieszki Holland przywołuje historyczną postać Garetha Jonesa, walijskiego dziennikarza, który informował o wielkim głodzie na Ukrainie. Jako jeden z nielicznych obcokrajowców osobiście obserwował klęskę, która według różnych szacunków pochłonęła od trzech do sześciu milionów ofiar. Publikacje bohatera filmu są jednak wyciszane, a ich wiarygodność podważana przez zachodnich dziennikarzy, pozostających pod presją Kremla. Nie zważając na kierowane pod jego adresem pogróżki, Jones nie ustaje w walce o prawdę. Swoimi odkryciami postanawia podzielić się z młodym, aspirującym pisarzem, Georgeem Orwellem. Film, do którego scenariusz napisała Andrea Chalupa , jest polsko-angielsko-ukraińską koprodukcją. Tytułową rolę zagrał James Norton , brytyjski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny.Znany tylko z przekazów pisemnych, zrealizowany w 1902 roku przez Polaka, pioniera światowej kinematografii Kazimierza Prószyńskiego kilkunastosekundowy obraz jest uznawany za pierwszy polski film fabularny. Niestety, taśma zaginęła podczas wojny; biopleograf, którym film został zarejestrowany, uległ zniszczeniu w Powstaniu Warszawskim, a Kazimierz Prószyński zmarł w obozie Mauthausen-Gusen. Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi podjęło się rekonstrukcji biopleografu i odtworzeniaz jego użyciem. W roli tytułowej, oryginalnie odtworzonej przez poczatkującego wówczas aktora teatralnego Kazimierza Junoszę-Stępowskiego wystąpił Jakub Gierszał . Film wyreżyserował Piotr Szczepański odbędzie się w dniach2019 roku w Gdyni.