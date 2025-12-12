Game Awards 2025: Wielki triumf "Clair Obscur: Expedition 33"

Niespodzianki nie było. W czwartek w Los Angeles odbyła się 12. ceremonia wręczenia Game Awards. Gala miała jednego wielkiego triumfatora - grę, która pobiła rekord nominacji, czyli "Clair Obscur: Expedition 33".
"Clair Obscur: Expedition 33" i długo, długo nic
Gra "Clair Obscur: Expedition 33"
była oczywistym faworytem gali zdobywając aż 12 nominacji
, co jest nowym rekordem Game Awards. Jednak francuski tytuł nie miał szans zdobyć tylu statuetek ze względu na więcej niż jedną nominację w kategorii aktorskiej. I choć gra zdominowała ceremonię, to jednak nie we wszystkich kategoriach, w których była nominowana, triumfowała. Ostatecznie zdobyła 9 statuetek
.
W najważniejszych kategoriach nie było wątpliwości. "Clair Obscur: Expedition 33"
zostało uznane grą rok, najlepszą grą niezależną, najlepszym RPG-iem. Wyróżniono ją też za reżyserię, fabułę, muzykę. Nagrodę dostała również Jennifer English
, która wcieliła się w postać Maelle.
Zwiastun gry "Clair Obscur: Expedition 33"
Game Awards 2025: Lista nagrodzonych Gra roku
"Clair Obscur: Expedition 33
" Najlepsza reżyseria
"Clair Obscur: Expedition 33
" Najlepiej rozwijana gra
"No Man's Sky
" Najlepsze wsparcie społeczności
"Baldur’s Gate 3
" Najlepsza fabuła
"Clair Obscur: Expedition 33
" Najlepszy kierunek artystyczny
"Clair Obscur: Expedition 33
" Najlepsza muzyka
"Clair Obscur: Expedition 33
" Najlepsze udźwiękowienie
"Battlefield 6
" Najlepszy występ aktorski Jennifer English
jako Maelle – "Clair Obscur: Expedition 33
" Nagroda Games for Impact
"South of Midnight
" Najlepsza gra niezależna
"Clair Obscur: Expedition 33
" Najlepszy niezależny debiut
"Clair Obscur: Expedition 33
" Najlepsza gra mobilna
"Umamusume: Pretty Derby
" Najlepsza gra VR/AR
"The Midnight Walk
" Najlepsza gra akcji
"Hades II
" Najlepsza przygodowa gra akcji
"Hollow Knight: Silksong
" Najlepsza gra RPG
"Clair Obscur: Expedition 33
" Najlepsza bijatyka
"Fatal Fury: City of the Wolves
" Najlepsza gra rodzinna
"Donkey Kong Bananza
"
Najlepsza symulacja / strategia
"Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
" Najlepsza gra sportowa / wyścigowa
"Mario Kart World
" Najlepsza gra multiplayer
"ARC Raiders
" Innowacja w dostępności
"Doom: The Dark Ages
" Najlepsza adaptacja gry
"The Last of Us
" – sezon 2 Najbardziej wyczekiwana gra
"Grand Theft Auto VI
" Twórca contentu
MoistCr1TiKaL Najlepsza esportowa gra
"Counter-Strike 2
" Najlepszy gracz esportowy
Chovy – Jeong Ji-hoon Najlepsza drużyna esportowa
Team Vitality Głos graczy
"Wuthering Waves
"