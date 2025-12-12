Newsy Gry Game Awards 2025: Wielki triumf "Clair Obscur: Expedition 33"
Niespodzianki nie było. W czwartek w Los Angeles odbyła się 12. ceremonia wręczenia Game Awards. Gala miała jednego wielkiego triumfatora - grę, która pobiła rekord nominacji, czyli "Clair Obscur: Expedition 33".

"Clair Obscur: Expedition 33" i długo, długo nic



Gra "Clair Obscur: Expedition 33" była oczywistym faworytem gali zdobywając aż 12 nominacji, co jest nowym rekordem Game Awards. Jednak francuski tytuł nie miał szans zdobyć tylu statuetek ze względu na więcej niż jedną nominację w kategorii aktorskiej. I choć gra zdominowała ceremonię, to jednak nie we wszystkich kategoriach, w których była nominowana, triumfowała. Ostatecznie zdobyła 9 statuetek.

W najważniejszych kategoriach nie było wątpliwości. "Clair Obscur: Expedition 33" zostało uznane grą rok, najlepszą grą niezależną, najlepszym RPG-iem. Wyróżniono ją też za reżyserię, fabułę, muzykę. Nagrodę dostała również Jennifer English, która wcieliła się w postać Maelle.

Zwiastun gry "Clair Obscur: Expedition 33"




Game Awards 2025: Lista nagrodzonych



Gra roku
"Clair Obscur: Expedition 33"

Najlepsza reżyseria
"Clair Obscur: Expedition 33"

Najlepiej rozwijana gra
"No Man's Sky"

Najlepsze wsparcie społeczności
"Baldur’s Gate 3"

Najlepsza fabuła
"Clair Obscur: Expedition 33"

Najlepszy kierunek artystyczny
"Clair Obscur: Expedition 33"

Najlepsza muzyka
"Clair Obscur: Expedition 33"

Najlepsze udźwiękowienie
"Battlefield 6"

Najlepszy występ aktorski
Jennifer English jako Maelle – "Clair Obscur: Expedition 33"

Nagroda Games for Impact
"South of Midnight"

Najlepsza gra niezależna
"Clair Obscur: Expedition 33"

Najlepszy niezależny debiut
"Clair Obscur: Expedition 33"

Najlepsza gra mobilna
"Umamusume: Pretty Derby"

Najlepsza gra VR/AR
"The Midnight Walk"

Najlepsza gra akcji
"Hades II"

Najlepsza przygodowa gra akcji
"Hollow Knight: Silksong"

Najlepsza gra RPG
"Clair Obscur: Expedition 33"

Najlepsza bijatyka
"Fatal Fury: City of the Wolves"

Najlepsza gra rodzinna
"Donkey Kong Bananza"

Najlepsza symulacja / strategia
"Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles"

Najlepsza gra sportowa / wyścigowa
"Mario Kart World"

Najlepsza gra multiplayer
"ARC Raiders"

Innowacja w dostępności
"Doom: The Dark Ages"

Najlepsza adaptacja gry
"The Last of Us" – sezon 2

Najbardziej wyczekiwana gra
"Grand Theft Auto VI"

Twórca contentu
MoistCr1TiKaL

Najlepsza esportowa gra
"Counter-Strike 2"

Najlepszy gracz esportowy
Chovy – Jeong Ji-hoon

Najlepsza drużyna esportowa
Team Vitality

Głos graczy
"Wuthering Waves"

