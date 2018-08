Gdzie powstaną zdjęcia do netfliksowego "Wiedźmina"?

Jak donosi portal Omega Underground, zdjęcia do 8-odcinkowego serialu Netfliksapowstaną w Budapeszcie.W ostatnich latach Węgrzy gościli twórców wielu hollywoodzkich produkcji. Kręcono tam m.in.oraz inny wysokobudżetowy serial Netfliksa -czyli Wiedźmin) to ekranizacja zbiorów opowiadań oraz powieści fantasy pióra Andrzeja Sapkowskiego . Tytułowy bohater Geralt z Rivii jest zabójcą potworów, który próbuje znaleźć swoje miejsce w świecie pełnym wściekłych bestii i okrutnych ludzi.Stanowisko showrunnera serialu piastuje Lauren Schmidt Hissrich , która wcześniej pracowała m.in. przyReżyserią zajmą się m.in. Tomasz Bagiński ).Na razie nie ujawniono, kto zagra główne role w serialu. Nie wiadomo również, kiedy show zadebiutuje na Netfliksie.Omega Underground zastrzega, że Budapeszt nie musi być jedynym europejskim miastem, do którego zawita z kamerami ekipa serialu. Trzymamy więc kciuki, abychoć na moment pojawił się również w Polsce.