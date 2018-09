Geralt z Rivii wybrany! Henry Cavill gwiazdą "Wiedźmina"

Getty Images © Cindy Ord



Koniec poszukiwań odtwórcy głównej roli w serialu! Lauren Schmidt Hissrich zdecydowała, że gwiazdą projektu będzie Henry Cavill Dla Anglika będzie to pierwszy serialowy projekt od czasu. Później widzieliśmy go w komiksowych widowiskach Warner Bros., gdzie jest Supermanem, a obecnie w kinach możecie go oglądać wPierwszy sezonskłada się będzie z ośmiu odcinków. Cztery z nich wyreżyseruje Alik Sakharov , a po dwa nakręcą Alex Garcia Lopez Charlotte Brändström . Całość powstaje dla platformy Netflix.to ekranizacja zbiorów opowiadań oraz powieści fantasy pióra Andrzeja Sapkowskiego . Tytułowy bohater Geralt z Rivii jest zabójcą potworów, który próbuje znaleźć swoje miejsce w świecie pełnym wściekłych bestii i okrutnych ludzi.