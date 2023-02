Gildia Reżyserów nagradza "Wszystko wszędzie naraz". Oscar pewny?

Judd Apatow bawił, szefowa Gildii groziła

Gospodarzem sobotniej ceremonii był Judd Apatow Apatow śmiał się chociażby z Toma Cruise'a i jego szalonych popisów kaskaderskich:Po czym dodał, że jego wyczyny kaskaderskie sprawiają wrażenie reklamy scjentologii.Żartował też z Jamesa Camerona Dostało się też samej Gildii.- mówił Apatow. -A o głównej kategorii powiedział, że w tym roku Gildia postanowiła nagrodzić twórców, którzy wykazali się odwagą i nie zdecydowali się ekranizować "Pinokia".Na Gali nie obyło się jednak i poważnych akcentów. Wręczenie nagród DGA odbywa się w cieniu widma trudnych negocjacji ze studiami w sprawie nowych ogólnych warunków pracy reżyserów. Prezydentka Gildii Lesli Linka Glatter zapowiedziała, że będą walczyć jak diabli o jak najlepsze warunki nie tylko dla siebie, ale też dla kolejnych pokoleń filmowców.Na początku lutego szefowie Gildii zapowiedzieli zerwanie z tradycją, zgodnie z którą to właśnie reżyserzy pierwsi negocjowali kontrakty zbiorowe, a dopiero potem scenarzyści i aktorzy. DGA stoi jednak na stanowisku, że na razie nie ma nawet po co siadać do negocjacyjnego stołu, ponieważ Alliance of Motion Picture & Television Producers nie jest gotowe na poruszenie kluczowych kwestii.