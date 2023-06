Tenoch Huerta twierdzi, że nie jest seksualnym drapieżcą. On i Rios byli parą?

Tenoch Huerta oskarżony o nadużycia seksualne odpiera zarzuty

Przypomnijmy: María Elena Ríos wystosowała swoje oskarżenia wobecprzy okazji ujawnienia szczegółów konfliktu z– więcej o tym przeczytacieW jednym z wpisów na Twitterze Ríos oskarżyła Poder Prieto, zajmującą się zwalczaniem przejawów rasizmu w Meksyku, że chronią seksualnego drapieżcę, jakim jest Tenoch Huerta. Jak na razie nie podała żadnych konkretnych zdarzeń, choć na pytanie o to, czy sama była ofiarą Huerty, odpowiedziała twierdząco i podała, że podobnie jak wiele innych kobiet.Na swoim Twitterze Rios napisała:. Zwróciła także uwagę, że Tenoch HuertaW swoich stories na Instagramie napisał:Huerta podał, że on i Ríos spotykali się przez kilka miesięcy około roku temu. Jak twierdzi, była to relacja za obopólną zgodą, co mogą potwierdzić świadkowie.Jego zdaniem jego związek z Ríos, ale po rozstaniu Rios zaczęła przedstawiać go w fałszywym świetleGwiazdor MCU ujawnił także, że już kilka miesięcy temu zatrudnił zespół prawników, którzy mają za zadanie ochronę jego dobrego imienia i udowodnienie, że wszelkie oskarżenia pod jego adresem są fałszywe, a mogą wyrządzić w jego życiu olbrzymie szkody. Tenoch Huerta to meksykański aktor, który grywa również w produkcjach amerykańskich. Jego jedną z pierwszych hollywoodzkich produkcji był film akcji, którego gwiazdą był Mel Gibson . W 2015 roku zagrał epizod w filmie o przygodachŚwiatową sławę zyskał dopiero w 2018 roku wcielając się w postać Rafaela Caro Quintero w serialu platformy. W 2022 roku debiutował w. Jakopojawił się w widowisku