Po oskarżeniach o molestowanie gwiazda Marvela znika z filmu Netfliksa

Dlaczego Huerta nie zagra w filmie Netfliksa?

O co oskarżany jest gwiazdor "Czarnej Pantery 2"?

Zwiastun filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać, że- napisał Huerta . -W jednym z wpisów na Twitterze Ríos oskarżyła Poder Prieto, zajmującą się zwalczaniem przejawów rasizmu w Meksyku, że chronią seksualnego drapieżcę, jakim jest Tenoch Huerta . Jak na razie nie podała żadnych konkretnych zdarzeń, choć na pytanie o to, czy sama była ofiarą Huerty, odpowiedziała twierdząco i podała, że podobnie jak wiele innych kobiet.Na swoim Twitterze Ríos napisała:Zwróciła także uwagę, że Tenoch Huerta wydaje się czarujący, co jest charakterystyczne dla narcystycznych osobowości i prowadzi do nadużyć.Oskarżenia te pojawiły się w efekcie konfliktu Ríos z organizacją Poder Prieto, którą artystka oskarża o wyzysk (poszło m.in. o podcast, który organizacja promowała mimo sprzeciwu Ríos).Sam Huerta kategorycznie zaprzecza, by był seksualnym przestępcą. Twierdzi, żeDopiero po jego zakończeniu artystka miała zacząć go oczerniać.