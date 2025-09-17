Newsy Filmy Gwiazda filmu "Wiecznie żywy" wkracza na pokład "Subversion"
Gwiazda filmu "Wiecznie żywy" wkracza na pokład "Subversion"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gwiazda+filmu+%22Wiecznie+%C5%BCywy%22+wkracza+na+pok%C5%82ad+%22Subversion%22-162964
Gwiazda filmu &quot;Wiecznie żywy&quot; wkracza na pokład &quot;Subversion&quot;
źródło: Getty Images
autor: Don Arnold
Portal The Hollywood Reporter dzieli się ekskluzywnie nowym dodatkiem obsadowym filmu "Subversion". Do obsady "Szklanej pułapki", tyle że z łodzią podwodną – jak opisywali film producenci – dołącza właśnie Teresa Palmer. Gwiazda "Wiecznie żywego" stanie w filmie u boku wcielającego się w głównego bohatera Chrisa Hemswortha.

"Subversion" – co wiemy o filmie?



Amazon MGM Studios zabiera się za realizację "Subversion" – thrillera sensacyjnego rozgrywającego się na pokładzie łodzi podwodnej. Film opowie historię byłego dowódcy marynarki, który pada ofiarą szantażu. Terroryści wymuszają na nim wejście za ster okrętu podwodnego i przewiezienie nielegalnego ładunku przez międzynarodowe wody. Za łodzią prędko rusza jednak oceaniczny pościg.

GettyImages-2151781606.jpg Getty Images © Jeff Kravitz


Obok Chrisa Hemswortha, wcielającego się w szantażowanego kapitana okrętu, w filmie wystąpią także David Wenham ("Władca Pierścieni: Powrót króla"), Simone Kessell ("Obi-Wan Kenobi") i Robert John Burke ("The Last of Us"). Do tej obsady dołącza dziś znana m.in. z "Przełęczy ocalonych" Teresa Palmer. Za kamerą widowiska stanie Patrick Vollrath. Ma on już doświadczenie w tego rodzaju kinie oraz we współpracy z Amazonem. Dla Prime Video zrealizował bowiem kilka lat temu film "7500". 

Za scenariusz odpowiada Andrew Ferguson. Widzowie nie mieli jeszcze okazji go poznać. Jednak w Hollywood już zdążył wyrobić sobie nazwisko. Cztery jego teksty lądowały na prestiżowej Black List, czyli zestawieniu najlepszych jeszcze niezrealizowanych scenariuszy krążących po Los Angeles.

"Przełęcz ocalonych" – zwiastun filmu




