Gwiazda filmu "Wiecznie żywy" wkracza na pokład "Subversion"

Portal The Hollywood Reporter dzieli się ekskluzywnie nowym dodatkiem obsadowym filmu "Subversion". Do obsady "Szklanej pułapki", tyle że z łodzią podwodną – jak opisywali film producenci – dołącza właśnie Teresa Palmer. Gwiazda "Wiecznie żywego" stanie w filmie u boku wcielającego się w głównego bohatera Chrisa Hemswortha.
"Subversion" – co wiemy o filmie?
Amazon MGM Studios zabiera się za realizację "Subversion" – thrillera sensacyjnego rozgrywającego się na pokładzie łodzi podwodnej. Film opowie historię byłego dowódcy marynarki, który pada ofiarą szantażu. Terroryści wymuszają na nim wejście za ster okrętu podwodnego i przewiezienie nielegalnego ładunku przez międzynarodowe wody. Za łodzią prędko rusza jednak oceaniczny pościg.
Obok Chrisa Hemswortha
, wcielającego się w szantażowanego kapitana okrętu, w filmie wystąpią także David Wenham
("Władca Pierścieni: Powrót króla
"), Simone Kessell
("Obi-Wan Kenobi
") i Robert John Burke
("The Last of Us
"). Do tej obsady dołącza dziś znana m.in. z "Przełęczy ocalonych
" Teresa Palmer
. Za kamerą widowiska stanie Patrick Vollrath
. Ma on już doświadczenie w tego rodzaju kinie oraz we współpracy z Amazonem. Dla Prime Video zrealizował bowiem kilka lat temu film "7500
".
Za scenariusz odpowiada Andrew Ferguson. Widzowie nie mieli jeszcze okazji go poznać. Jednak w Hollywood już zdążył wyrobić sobie nazwisko. Cztery jego teksty lądowały na prestiżowej Black List, czyli zestawieniu najlepszych jeszcze niezrealizowanych scenariuszy krążących po Los Angeles.