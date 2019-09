Gwiazdy "(Nie)znajomych" w nowym teledysku Dawida Podsiadły

3 2 1



Wiosna i lato to pasmo sukcesów Dawida Podsiadły . Diamentowa płyta, koncert z Taco Hemingwayem wyprzedany na PGE Narodowym, sukces singla "Trofea", który okupował pierwsze miejsce notowań radiowych list przebojów przez całe kończące się lato. Nadchodzącą jesień artysta zaczyna premierą klipu do utworu "Najnowszy klip", zapowiadającego film, który trafi do kin już 27 września i przy którym Dawid Podsiadło debiutuje w roli producenta filmowego!Od dziś można oglądać teledysk do nowego singla z płyty "Małomiasteczkowy". Po raz kolejny, po teledysku do singla "Trofea", artysta współpracuje z plejadą polskich aktorów. W klipie występują odtwórcy głównych ról w filmieArtysta mówi: