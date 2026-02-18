Gwiazdy podpisują list otwarty krytykujący Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie trwa w najlepsze, choć bardziej kontrowersyjne niż konkursowe filmy okazały się na nim słowa członków jury. Przed kilkoma dniami przewodniczący Wim Wenders na pytanie o Gazę odpowiedział, że misją kina nie jest polityczne zaangażowanie. Jak informuje dziś portal Variety, wiele gwiazd światowego kina uważa inaczej – i na znak protestu podpisało się pod listem otwartym krytykującym festiwal za milczenie w sprawie ludobójstwa w Palestynie. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
List otwarty krytykujący Berlinale – o co chodzi?
Konferencja, która przedstawiała członków tegorocznego jury, nie poszła w najlepszym kierunku. Choć przedstawiciele gremium – nauczeni doświadczeniem z zeszłorocznych festiwali filmowych w Cannes
czy Wenecji
– mogli spodziewać się pytań o ludobójstwo dokonywane w Gazie, ich odpowiedzi starały się od tych pytań jak najmocniej uciekać. Przewodniczący jury Wim Wenders
powiedział, że: Musimy trzymać się z dala od polityki. Jesteśmy przeciwwagą dla polityki, jesteśmy jej przeciwieństwem. Musimy pracować w imieniu ludzi, a nie polityków
dodając, że filmy mogą zmieniać świat, ale nie w sposób polityczny.
Słowa Wendersa
i reszty członków jury zdziwiły sporą część przedstawicieli światowej branży filmowej. Szok dotyczył przede wszystkim stanowisk o tym, że kino i filmy nie są polityczne. Dowody na to, że mogą być polityczne i w rzeczywistości są polityczne, można bowiem spotkać dosłownie wszędzie – wystarczy zerknąć choćby na zeszłorocznego zwycięzcę canneńskiej Złotej Palmy, "To był zwykły przypadek
" Jafara Panahiego
. Rozgoryczenie części branży było na tyle silne, że postanowili oni stworzyć list otwarty krytykujący stanowisko tegorocznego jury.
Dokument został podpisany przez (na ten moment) 81. przedstawicieli światowego kina artystycznego. W grupie tej znajdują się choćby: Tilda Swinton
, Javier Bardem
, Adam McKay
, Mike Leigh
, Miguel Gomes
, Adèle Haenel
, Lukas Dhont
, Brian Cox
, czy James Benning
. Duża część z sygnatariuszy listu to artyści związani z festiwalem w Berlinie
, którzy w przeszłości pokazywali tu swoje projekty, a także dostawali za nie prestiżowe wyróżnienia.
W liście możemy przeczytać przede wszystkim słowa krytyki wobec stanowiska, że polityka i kino są rozłącznymi porządkami. Sygnatariusze podkreślają, że stanowczo nie zgadzają
się z takim podziałem dodając, że zwyczajnie Nie można oddzielić jednego od drugiego
. Dokument dodaje także, że stanowisko jury festiwalu jest niekonsekwentne, gdyż w przeszłości wydawało jednoznaczne oświadczenia potępiające okrucieństwa
w Ukrainie czy Iranie. Wzywamy Berlinale do spełnienia swojego moralnego obowiązku i jasnego wyrażenia sprzeciwu wobec izraelskiego ludobójstwa w Gazie, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych przeciwko Palestyńczykom, a także do całkowitego zaprzestania udziału w chronieniu Izraela przed krytyką i wezwaniami do odpowiedzialności
– brzmi zakończenie listu.
