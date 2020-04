Harvey Weinstein wyleczony z koronawirusa?

Getty Images © Scott Heins



Jak utrzymują dziennikarze tabloidu Daily Mail, Harvey Weinstein , skazany na 23 lata więzienia za przestępstwa na tle seksualnym, został wyleczony z koronawirusa. Zwolniono go również z kwarantanny. Weinstein trafił do ośrodka medycznego pod koniec marca - był jednym z dwóch więźniów przebywających w placówce o maksymalnym bezpieczeństwie, która została odizolowana po tym, jak zdiagnozowano u niego obecność wirusa COVID-19. Korzystając z klauzuli poufności, władze zakładu penitencjarnego nie odpowiadały na pytania mediów o stan zdrowia osadzonego. Teraz jednak DailyMail.com, powołując się na swoje anonimowe źródła, twierdzi, że Weinstein wygrał z wirusem, a kolejne wyniki testów są negatywne.68-latek ma problemy z ciśnieniem i sercem, choruje na cukrzycę i schorzenia kręgosłupa. "Miał wysoką gorączkę i kaszel, mnóstwo chorób towarzyszących. Nie możemy uwierzyć, że człowiek z takimi problemami i w tak zaawansowanym wieku z tego wyszedł" - komentują informatorzy serwisu. Twierdzą również, że skazany producent jest pod stałą obserwacją psychologiczną, gdyż władze zakładu obawiają się, że stany depresyjne mogą doprowadzić go do samobójstwa.Agencja informacyjna Reuters również zbadała sprawę - rzecznik osadzonego powiedział, że ten nie wykazuje symptomów choroby i czuje się dobrze, nie potwierdził jednak, że kolejne testy wykazały negatywny wynik, więc jego ogólny stan wciąż nie jest znany. Na oficjalną wersję będziemy zatem musieli jeszcze poczekać.