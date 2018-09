Henry Cavill przestanie być Supermanem

Mamy złą wiadomość dla tych, którzy lubili Henry'ego Cavilla jako Supermana. Wszystko wskazuje na to, że w komiksowych produkcjach Warner Bros. już go nie zobaczymy. Jak podaje The Hollywood Reporter, studio zmienia strategię dotyczącą kinowego uniwersum DC Comics, która nie przewiduje miejsca dla Supermana w wersji Cavilla Aktor mógł co prawda pojawić się w epizodzie w, jednak negocjacje w tej sprawie zakończyły się fiaskiem. Na przeszkodzie stanął. Podobno Cavill zgodził się zagrać w serialu Netfliksa, kiedy stało się jasne, że nie dogada się ze studiem.The Hollywood Reporter podaje również, że Warner Bros. nie jest zainteresowane produkcją. Kolejny samodzielny film o przygodach Supermana to raczej dalsza przyszłość. I kiedy do tego dojdzie, to główną rolę zagra inny aktor. W studiu istnieje przekonanie, że Superman jest jak James Bond, po pewnym czasie po prostu musi go grać ktoś nowy.Nie znaczy to jednak, że Supermana nie zobaczymy wcześniej na ekranie. The Hollywood Reporter twierdzi, że jednym z priorytetowych projektów DCEU jesto przygodach nastoletniej bohaterki. A to oznacza, że w tym filmie Kal-El będzie dzieckiem.Portal podaje również, że Warner Bros. jest w fazie resetowania kinowego uniwersum rozumiejąc, że nie wszystko w dotychczasowych widowiskach poszło tak, jak powinno. Studio nie chce jednak radykalnej rewolucji, lecz stopniowej przemiany kinowego uniwersum. Szefowie wytwórni Kevin Tsujihara i Toby Emmerich są zdeterminowani, by ich filmy komiksowe znów stały się wydarzeniami, na które fani czekają z ekscytacją.Henry Cavill zdążył już zareagować na artykuł The Hollywood Reporter. Czy jednak potwierdza rewelacje strony, czy też im zaprzecza - nie jest pewne. Zresztą zobaczcie sami:Z kolei Warner Bros. wydało krótki komunikat, w których podkreślają swój szacunek do aktora i twierdzą, że żadne decyzje na temat filmu o przygodach Supermana nie zostały podjęte.Portal Deadline w swoim tekście o sprawie sugerował z kolei, że nowym Człowiekiem ze Stali, kiedy w końcu studio zdecyduje się powrócić do tej postaci, mógłby zostać aktor pokroju Michaela B. Jordana