Hollywoodzkie blockbustery i horrory w marcu w Multikinie!

Od 29 lutego nagradzany twórca Denis Villeneuve przedstawia dalszy ciąg sagi o Diunie w filmie. Jest to następna odsłona serii na podstawie słynnej powieści Franka Herberta . Film ukaże imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć. " Diuna: Część druga " powraca z dotychczasowymi i nowymi gwiazdami, wśród których znaleźli się między innymi nominowany do Oscara Timothée Chalamet Rebecca Ferguson , nominowany do Oscara Josh Brolin , nominowany do Oscara Austin Butler , nominowana do Oscara Florence Pugh , nagrodzony Oscarem Christopher Walken Léa Seydoux i laureat Oscara Javier Bardem 1 marca premierę ma komedia romantyczna. W filmie Bea ( Sydney Sweeney ) i Ben ( Glen Powell ) wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista relacja staje się lodowato zimna - aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Bea i Ben robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych: udają, że są parą. Tego samego dnia do kin wejdzie horroroparty na uznanym filmie krótkometrażowym z 2014 roku , autorstwa Bryce'a McGuire'a Roda Blackhursta , którym też powierzono reżyserię i scenariusz pełnometrażowego filmu. Fabuła będzie skoncentrowana na ukrytym źródle zła w przydomowym basenie. W horrorze widzowie zobaczą: Wyatta Russella (" Pod sztandarem nieba ") oraz nominowaną do Oscara Kerry Condon (" Duchy Inisherin ").Natomiast 8 marca do kin wejdzie dramat wojenny. Koniec lat 30. na Podhalu. Utalentowany taternik, potomek znakomitego góralskiego rodu Jędrek Zawrat lubi życie na krawędzi. Gdy się wspina, wybiera najtrudniejsze drogi, gdy kocha gotów jest poświęcić wszystko. Jego wybranką jest piękna Bronka. Jednak na skutek rodzinnej decyzji ręka dziewczyny zostaje oddana starszemu z braci Zawratów, statecznemu i poważnemu Maćkowi. Dumny Jędrek porzuca rodzinne strony, by szukać zapomnienia wśród krakowskiej bohemy. Na swojej drodze spotyka niemieckiego naukowca i alpinistę Wolframa, który głosi teorię, w myśl której Górale pochodzą od starogermańskiego plemienia Pragotów. Gdy wybucha wojna, Niemcy oferują mieszkańcom Podhala współpracę. Maciej Zawrat wspierany przez wiele wybitnych rodów, zdecydowanie odrzuca tę propozycję. Jednak przekonany przez Wolframa Jędrek, mając nadzieję na odzyskanie ukochanej i ocalenie swojej społeczności przed wojenną zagładą, podejmuje współpracę. Jędrek i Maciej uwikłani w historię, zmuszeni do najtrudniejszych wyborów, kochający tę samą kobietę, staną po przeciwnych stronach sporu, który zdecyduje nie tylko o ich osobistych losach, ale o przyszłości całego regionu.15 marca do kin wejdzie horror. Chauncey to z pozoru zwykły pluszowy miś. Przed laty był ulubioną zabawką małej Jessiki. Czuł się kochany i potrzebny. Dziś, gdy dorosła Jessika powraca wraz z córeczką do swego rodzinnego domu, Chauncey czeka gdzieś w piwnicy wśród porzuconych rupieci. Odkryty przez małą Alice szybko staje się jej ulubionym przyjacielem. Tymczasem Jessicę coraz bardziej niepokoją dziwne zachowania córki. Alice twierdzi, że miś wyznacza jej zadania, które mają udowodnić siłę jej przyjaźni. Gdy wykonując jedno z nich dziewczynka boleśnie się kaleczy, Jessica postanawia interweniować. Ale porzucony przez nią przed laty Chauncey nie po to tyle lat czekał w ukryciu, by dziś zrezygnować z zemsty.Tydzień później, 23 marca widzowie będą mogli zobaczyć film dokumentalny. Kamil Labudda pochodzi z Krakowa, gdzie przeżył trudne dzieciństwo: ojciec był alkoholikiem, a w dniu 18. urodzin matka wyrzuciła go z domu. Został bez dachu nad głową, ale uratowała go miłość jego dziewczyny, z którą kochają się aż do dziś. Te zdarzenia z młodości sprawiły, że w ciągu zaledwie kilku lat został multimilionerem i idolem polskich nastolatków. Każde z jego kont na Instagramie i Youtube śledzi ponad 2 miliony osób. Swoje filmy, w których jeździ imponującymi sportowymi samochodami, kręci z wykorzystaniem nowoczesnych kamer i dronów. Po najlepsze ujęcia nie zawahał się pojechać nawet do Czarnobyla. Oto historia jego życia, w której zdradza przepis na sukces w internecie. To niezwykle inspirująca, uniwersalna opowieść o sile charakteru i determinacji w spełnianiu marzeń.Ostatnia marcowa premiera to. Kinowe monsterwersum firmy Legendary Pictures, po wybuchowym widowisku Godzilla vs. Kong, prezentuje zupełnie nową przygodę. Potężny Kong i przeraźliwy Godzilla są zmuszeni stawić czoło kolosalnemu, nieodkrytemu zagrożeniu, kryjącemu się w naszym świecie. Stawia ono pod znakiem zapytania istnienie potworów… oraz nasze. " Godzilla i Kong: Nowe imperium " dokładniej zgłębia historię tych tytanów oraz ich początki, jak również tajemnice Wyspy Czaszki i nie tylko. Jednocześnie ukazuje mityczną batalię, która przyczyniła się do powstania tych niezwykłych istot i związania ich losu z ludzkością już na zawsze.W marcu w kinach sieci Multikino widzowie znajdą wiele produkcji familijnych. 8 marca do repertuaru dołączy animacja. Po ostatnich niebezpiecznych przygodach, w których pokonał światowej klasy złoczyńców dzięki swojej niezrównanej odwadze i szalonym umiejętnościom sztuk walki, PO, Smoczy Wojownik zostaje wezwany przez przeznaczenie, aby... dać sobie już spokój. A dokładniej, ma zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Ponadto 15 marca widzowie będą mogli zobaczyć film familijny. Ulubione gamingowe trio powraca! Tym razem Waldek, Staszek i Delfina przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Podczas wycieczki Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, o którym od mamy słyszał tylko tyle, że dawno temu porzucił ich rodzinę. Chłopiec postanawia za wszelką cenę go odnaleźć i osobiście zapytać o powody tej decyzji. Wraz ze Staszkiem, pod osłoną nocy, wyruszają na poszukiwania. Czyhające na nich na górskim szlaku niebezpieczeństwa to nic w porównaniu z zadaniem, które otrzymuje Delfina. Kreatywna nastolatka musi ukryć przed niczego nieświadomą ciotką, mamą Waldka oraz… jej nowym partnerem prawdę o zniknięciu chłopców. Jakie zawirowania w życie wszystkich bohaterów wniesie ta sekretna misja? Czy Waldek otrzyma odpowiedzi na dręczące go pytania i zrozumie postępowanie ojca?W marcowym repertuarze Multikina nie zabraknie cyklicznych pokazów w ramach. 7 marca widzowie będą mogli zobaczyć " Club Zero ", 14 marca " Seksmisję " w reżyserii Juliusza Machulskiego , 21 marca " Bękarta ", 28 marca " Czarnoksiężnika z Oz ".Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl . Zachęcamy również do słuchania podcastu "Do zobaczenia w Multikinie" https://open.spotify.com/show/2BVhWOgIaQP3PkCSDWfwTc , w którym w cyklu "Kanapa Knapa w Multikinie" są dostępne rozmowy z odtwórcami głównych ról w filmach, które można oglądać w Multikinie.Bilety na premierowe seanse można nabyć w kasie kin sieci Multikino, na stronie www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.